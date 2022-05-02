اتحاد كرة السلة: الالتزام بقرار وزارة الداخلية وقف النشاط الرياضي على الرغم من مراجعتنا المعنيين وشرح وجهة نظرنا

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أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة التزامه بقرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بتجميد النشاطات الرياضية بين 2 و16 ايار 2022 بعد رفض المعنيين الأخذ بكتاب الاتحاد الموجّه الى الوزير مولوي والذي يشرح فيه موقف الاتحاد من القرار المذكور ومقترحاً آلية لاستمرار نشاط كرة السلة وخاصة دور الفاينال فور والدور النهائي لبطولة "اكس اكس ال اينرجي" للرجال (درجة أولى) لموسم 2021-2022 ،وفق ضوابط تضمّنها كتاب الاتحاد .

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد" كان من المفترض ان ينطلق دور الفاينال فور في بطولة الدرجة الاولى للرجال السبت 30 نيسان 2022 وكانت الأندية انهت استعداداتها لانطلاق الدور نصف النهائي ومنها استقدام لاعب اجنبي ضمن المهلة المحددة ،لكننا فوجئنا كما والأندية بالقرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات القاضي بتعليق النشاطات الرياضية بين 2 و16 أيار 2022 لأسباب تتعلق بالانتخابات النيابية التي ستجري في 15 ايار 2022.وغداة صدور القرار، وجّهنا كتاباً الى معالي وزير الداخلية والبلديات (رقم تسجيل الطلب في الوزارة 6839 بتاريخ 28 نيسان 2022) نشرح فيه موقف الاتحاد وموقف كل من الاتحاد والأندية المتأهلة الى الدور نصف النهائي وتعاقدها مع لاعبين اجانب لمدة معينة والتزاماتها مع اللاعبين اللبنانيين وطالبنا باستئناف كافة البطولات، لكن السلطات المعنية أصرّت على تنفيذ القرار الصادر عن الوزير مولوي.

من هذا المنطلق ،وحرصاً على الالتزام بالقرار الرسمي، على الرغم من مراجعتنا التي لم تتكلّل بالنجاح ، والتزاماً منا بالقانون، قرّرت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة مضطرة الالتزام بالقرار الرسمي واطلاق دور الـ"فاينال فور" لبطولة "اكس اكس اينرجي" بتاريخ 17 ايار 2022 على ان يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب أجنبي واحد في مهلة تنتهي قبل 48 ساعة على انطلاق اولى مباريات الفاينال فور.

وفي هذا السياق، سيتم الالتزام بوقف المباريات في جميع البطولات الرسمية في كافة الدرجات(رجال وسيدات) بين 2 ايار و 16 ايار الجاري".