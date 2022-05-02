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الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات أقرّت البيانين الاداري والمالي

2
MAY
2022
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انعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية للاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بمجمّع "أغباليان  الرياضي والثقافي" في انطلياس .وحضر رئيس الاتحاد فاتشيه زادوريان وعدد من اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد ومندوبو سبعة أندية من اصل تسعة يحق لها التصويت اضافة الى ممثّل لفريق الجيش اللبناني.
 
في بداية الجلسة،هنأ زادوريان اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بحلول عيد الفطر المبارك ثم اعلن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.
 
وتحدث عن تنظيم الاتحاد للنشاطات على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وهو الأمر الذي يرخي بظلاله على الواقع الرياضي بشكل عام ومتمنياً زوال "الغيمة السوداء" عن لبنان في القريب العاجل.
 
ثم تُلي البيان الاداري وبعد مناقشته جرى التصديق عليه بالأكثرية.كما تُلي البيان المالي المفصّل وبعد مناقشته تمّ التصديق عليه بالأكثرية وبالتالي تبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد.ثم تم اقرار الموازنة المرتقبة لعام 2022 وروزنامة نشاطات العام الجاري.وفي الختام أجاب زادوريان على أسئلة واستفسارات مندوبي الاندية لتي تناولت أمور وواقع رياضة الدراجات الهوائية.
 
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