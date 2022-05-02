الدورة الدولية الثانية بالتنس لتحت ال18 سنة: لقب الذكور للروسي تيموفاي ديريباسكو والاناث للتركية نسان كان

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أحرز الروسي تيموفاي ديريباسكو(المصنف رقم 2) لقب الذكور والتركية نسان كان(المصنفة رقم 2) لقب الاناث للدورة الدولية الثانية بالتنس لفئة تحت ال18 سنة التي أقيمت بنجاح كبير على ملاعب جامعة سيدة اللويزة(ذوق مصبح) تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني للعبة وبرعاية"سبورتس فور ايفر" و"مياه 1750" .

شارك في الدورة اكثر من مائة لاعب من 31 دولة من القارات الخمس.واقيم اليوم الختامي في ظل طقس صيفي بحضور عدد من عشاق التنس وأهالي اللاعبين واللاعبات.

وفي تفاصيل المباريات النهائية ، وفي فئة فردي الذكور، فاز الروسي ديريباسكو(الذي احرز ايضاً لقب الدورة الدولية الأولى) على الأردني محمد القطب(المصنف رقم 5) بمجموعتين لصفر(6-2)(6-3) في مباراة تسيّدها الروسي الذي اثبت أنه الأقوى ونجح بالسيطرة على خصمه الأردني .وفي فئة فردي الاناث فازت التركية كان على الأرمينية كريستين نورديكيان بمجموعتين لواحدة(6-2)(4-6)(6-2) في لقاء متكافئ نجحت خلاله اللاعبة التركية في حسمه بالمجموعة الثالثة الفاصلة.

وفي نهائي فئة زوجي الذكور، فاز الروسيان ديميتري بيسونوف وتيموفاي ديريباسكو على الأردني محمد القطب والمصري علي الرفيع بمجموعتين لصفر(6-2)(6-2) وسيطر اللاعبان الروسيان،اللذان احرزا لقب فئة الزوجي للدورة الأولى، على أجواء المباراة وحسماها بسرعة لمصلحتهما.

وفي نهائي زوجي الاناث فازت التركيتان نيسان كان وسيماي كيليز على البلغاريتين اليساندرا نيكولوفا وايفا بوساد(6-1)(2-6)(10-8) في لقاء مثير حبس انفاس المشاهدين.

وفي الختام وزّع مدير الدورة ألان صايغ والحكم العام طانيوس كنعان الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات وسط اجواء احتفالية.