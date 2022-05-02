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تقرير يكشف "مستقبل صلاح" مع ليفربول.. ودور ميلنر

2
MAY
2022
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كشف تقرير إنجليزي الوضع الحالي لتجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، واصفا الأمر بأنه أصبح "قضية مستمرة" في أروقة النادي.
 
وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أنه في الوقت الذي أصبح فيه جيمس ميلنر (36 عاما) قريبا من تمديد عقده لموسم آخر مع الريدز، فإن صلاح (29 عاما) مازال بعيدا عن ذلك الأمر.
 
وأوضحت تليغراف أن صلاح "لم يمنح ليفربول أي مؤشرات حول رغبته في التجديد".
 
وينتهي عقد صلاح مع الريدز بنهاية الموسم المقبل، ما قد يضع ليفربول في خانة ضرورة بيعه مع مطلع الموسم المقبل حتى لا يخسره مجانا بنهاية موسم 2022/2023.
 
وطرحت الصحيفة فكرة إغراء صلاح بفكرة اللعب لباريس سان جرمان، أو أحد قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، طارحة أيضا فكرة إقناع ميلنر لصلاح بالتجديد خاصة مع سيطرة المخضرم على غرفة ملابس الريدز.
 
وفي موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار بتألقه مع ليفربول بتسجيل 30 هدفا هذا الموسم، منها 22 في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري، وصناعه كذلك.
 
ويقضي النجم المصري موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017، حيث شارك في 247 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 155 هدفا وأرسل 61 تمريرة حاسمة.
 
وتوج صلاح بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.
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