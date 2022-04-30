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كونتي يعلق على أنباء توليه تدريب باريس سان جيرمان

30
APRIL
2022
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رد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، على الأنباء التي تربطه بتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ووصفها بالـ”زائفة”.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن تقارير صحفية انتشرت في فرنسا وإيطاليا، مطلع هذا الأسبوع، تشير إلى أن كونتي كان يرغب في أن يكون بديلا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في تدريب فريق باريس سان جيرمان.

وبشكل دائم رفض كونتي، الذي يتبقى له 12 شهرا في عقده مع توتنهام، أن يوقع على عقد طويل الأمد مع “السبيرز”، لكنه أكد أن “الأنباء الأخيرة غير صحيحة”.

وقال كونتي: “بكل وضوح، أعتقد أنه شيء جيد أن يتم تقدير عملي من قبل أندية أخرى. هذا شيء. لكن الحقيقة هي أنني لا أحب اختراع الأخبار، فقط لمجرد الحديث، أو لخلق مشاكل”.

وأضاف: “هذا غير صحيح، ليس عادلا بالنسبة لي، للأندية المشاركة وللاعبين. أيضا لأننا كنا نركز بشكل كبير على المباريات الخمس لتحقيق نتائج مذهلة. أكرر، مثل هذه النوعية من المواقف تجعلني أبتسم”.

وتابع المدرب الإيطالي: “لكنني أعتقد أيضا، أنه يتعين على الأشخاص الذين يريدون قول شيء بشأن هذا، أن يظهروا بعض الاحترام للأشخاص المشاركة في هذا الموقف، وعدم اختراع أنباء زائفة وقول العديد من الأشياء الكاذبة”.

وأتم أنطونيو كونتي (52 عاما): “في مثل هذا الموقف، فإن من يعمل في كرة القدم، لاعبين أو مدربين، يعلمون جيدا أن في هذا الوقت من الموسم، تخرج العديد من الأنباء الزائفة”.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ” برصيد 58 نقطة حصدها من 33 مباراة، متأخرا بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الرابع، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 55 نقطة ولعب مباراتين أكثر من الثنائي اللندني.

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