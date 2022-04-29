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الـ"كاف" يستقر على ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

29
APRIL
2022
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كشفت تقارير إعلامية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استقر على الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري.
 
وقال موقع "kooora" نقلا عن مصادر وصفها بـ"الخاصة"، إن الـ"كاف"، استقر على اختيار ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، بدلا من ملعب عبد الله واد، في العاصمة السنغالية داكار، لاستضافة النهائي القاري.
 
وأوضح المصدر، أن "الكاف فضل ملعب محمد الخامس لعدة اعتبارات منها ضمان نجاح وتسويق النسخة والنهائي بشكل أفضل، ولأسباب تنظيمية وأمنية".
 
وانحصرت المنافسة على بلوغ نهائي النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بين أربعة أندية وصلت للمربع الذهبي، وهي الأهلي المصري، ووفاق سطيف الجزائري، والوداد المغربي، وبترو أتلتيكو الأنغولي.
 
وسيلعب الأهلي ضد وفاق سطيف، والوداد ضد بيترو أتلتيكو، لتحديد المتأهلين للمباراة النهائية التي ستقام في الـ28 من الشهر المقبل.
 
تجدر الإشارة إلى أن الأهلي المصري هو حامل لقب النسختين الأخيرتين من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويعتبر أيضا من أبرز المرشحين للظفر بلقب نسخة هذا العام.
روسيا اليوم
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