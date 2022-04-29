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زوجة كلوب.. كيف لعبت دورا في تجديد عقده مع ليفربول؟

29
APRIL
2022
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لمح المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، إلى أن زوجته كانت وراء إقناعه بتجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.
 
وتساءل المدرب الألماني في مقطع فيديو نشرته حسابات ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن التوقيع: "كزوج جيد، ماذا تفعل عندما تريد زوجتك البقاء؟"، ثم أجاب ببساطة: "ستبقى".
 
وكلوب متزوج من أولا ساندروك التي تعمل في مجال الكتابة للأطفال والأنشطة المجتمعية، منذ عام 2005، علما أنها زيجته الثانية.
 
وأعلن ليفربول، الخميس، أن كلوب مدد عقده لعامين إضافيين، ليبقى في "أنفيلد" حتى 2026، وليحصل اللاعبون على دفعة معنوية هائلة قبل فترة حاسمة من الموسم، الذي ينافس فيه على رباعية لا سابق لها من الألقاب.
 
وأكد ليفربول في بيان أن المدربين المساعدين بيب ليندرز وبيتر كرافيتز مددا أيضا عقديهما مع النادي.
 
وكان كلوب، الذي انضم إلى ليفربول من بوروسيا دورتموند الألماني في أكتوبر 2015، قال في مارس الماضي إنه سيبقى في النادي لما بعد نهاية عقده السابق، الذي كان ينتهي في 2024 إذا كانت لديه الطاقة لذلك.
 
وعقب توقيع العقد الجديد قال كلوب إن حيوية الفريق شجعته على التمديد.
 
وأضاف: "هناك الكثير من الكلمات التي يمكنني استخدامها لوصف ما أشعر به حاليا. السعادة والتواضع والامتنان والتميز والحماس من بين مشاعر كثيرة. خلال الفترة الطويلة التي قضيتها هنا لمست مدى اهتمام ملاك النادي وحماسهم بشأن الفريق، ومن الواضح الآن أنهم يهتمون بنفس القدر بمستقبله".
 
وتابع: "هناك الكثير من الأشياء التي أعشقها في هذا المكان. كنت أعرف ما ينتظرني قبل القدوم إلى هنا وزاد حبي وفهمي لطبيعة الأمور في النادي بعد وصولي، والآن أصبحت أعرفه أكثر من أي وقت مضى".
 
وقاد كلوب (54 عاما)، الذي فاز بخمسة ألقاب خلال 7 سنوات منذ انتقاله من دورتموند، ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية في 2019، قبل أن يفوز بالدوري الممتاز في العام التالي.
 
ولا يزال ليفربول، الذي فاز بكأس الرابطة في فبراير، في طريقه لحصد رباعية تاريخية من الألقاب هذا الموسم.
 
ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وفاز على فياريال الإسباني 2-صفر في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيلعب مع تشلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
 
وقال كلوب: "أي علاقة صحية يجب أن تكون ذات اتجاهين، ويتعين أن نكون في خدمة بعضنا البعض. العلاقة الطيبة بيننا هي التي جعلتني أنتقل إلى هنا في المقام الأول ولهذا مددت عقدي سابقا. النادي يسير بثبات في الاتجاه الصحيح، ولدينا فكرة واضحة عن الكيفية التي نحاول بها تحقيق ذلك، وهذه نقطة انطلاق رائعة دائما".
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