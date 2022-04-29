الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات السبت

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دعت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية الأندية المنضمة الى عائلته والمستوفية الشروط ،اضافة الى فريقي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الى حضور الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنعقد عند الساعة الثانية(14.00) من بعد ظهر السبت 30 نيسان الجاري في مجمع "أغباليان الرياضي والثقافي" في انطلياس .

وعلى جدول أعمال جلسة الجمعية العمومية تلاوة البيانين الإداري والمالي واقرارهما وتبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد ومناقشة واقرار الموازنة المرتقبة للعام الجاري واقرار الروزنامة السنوية لنشاطات الاتحاد .