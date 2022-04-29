سلاح الشيش: معسكر فني لنادي المون لاسال

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نظّم نادي المون لاسال وباشراف الاتحاد اللبناني للمبارزة معسكراً فنياً في سلاح الشيش بمشاركة أندية المون لاسال، التعاضد، الجمهور، القلب الأقدس والروضة الرياضي على مدى يومين في قاعاته بعين سعادة.

تضمّن المعسكر حصص تدريبية فنية من مدربي المنتخب الوطني خليل بو خليل وتوفيق شاهين بالإضافة الى دروس تحكيمية من الحكم الآسيوي وسام داوود. كما حاضر الحكم الآسيوي واللاعب الدولي أنطوان العنيسي في "ورشة عمل" عن كيفية صيانة الأدوات الشخصية للمبارزين. وقدّم رئيس اللجنة الفنية زياد أبو عراج محاضرتين عن تاريخ رياضة المبارزة وتأسيس الاتحاد اللبناني للمبارزة والاتحادات الدولية والإقليمية وسبل التعاون والنشاطات فيما بينها وكيفية التحضير للمباريات الدولية.

شارك في المعسكر 26 مبارزا قسموا على ثلاث مستويات: مبتدئين، متوسطين ومتقدمين. وفي نهاية المعسكر وزعت شهادات المشاركة على الجميع .واثنى جميع المشاركين واهاليهم على أهمية هذا النشاط مع الامل بتنظيم المزيد من المعسكرات و"ورش العمل" في المستقبل.كما اثنى المدربون على حسن الانضباط ونجاح المعسكر.

تجدر الإشارة بان تنظيم المعسكر كان باشراف اللاعب لدولي والحكم الآسيوي أنطوان العنيسي.