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آمال يونايتد بالتأهل لدوري الأبطال تتبخر بالتعادل مع تشلسي

29
APRIL
2022
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رغم تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تجنيبه هزيمة ثالثة توالياً، تبخرت آمال مانشستر يونايتد بالمشاركة في دوري الأبطال بتعادله على أرضه مع غريمه تشلسي 1-1، الخميس، في مباراة مقدمة من المرحلة 37 للدوري الإنجليزي في كرة القدم.  
 
ودخل فريق المدرب الموقت الألماني رالف رانغنيك المباراة المقدمة، بسبب انشغال تشلسي في نهائي الكأس ضد ليفربول في 14 مايو على ملعب "ويمبلي"، على خلفية خسارتين أمام ليفربول وأرسنال توالياً، وبالتالي كان مطالباً بالفوز الخميس على تشلسي.
 
لكن الفريق اللندني كان الطرف الأفضل طيلة اللقاء والخروج بنقطة من المواجهة مع فريق المدرب الألماني توماس توخل كان أكثر ما يمكن أن يطمح إليه "الشياطين الحمر" استناداً إلى مجريات اللقاء.
 
وأدرك كريستيانو رونالدو التعادل 1-1 ليونايتد، بعد أن وضع ماركوس ألونسو تشلسي في المقدمة في ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وبعد أن أخفق تشلسي في ترجمة سلسلة من الفرص إلى أهداف في الشوط الأول، تقدم الفريق اللندني بتسديدة ألونسو بالقدم اليسرى من داخل المنطقة.
 
لكن في غضون دقيقتين فقط، أدرك يونايتد التعادل بعد أن أرسل نيمانيا ماتيتش الكرة إلى رونالدو ليسيطر عليها بشكل رائع في المنطقة ويضعها في شباك الحارس إدوار مندي.
 
واقترب تشلسي من حسم نتيجة المباراة لصالحه في الدقيقة 79 حين هيأ ميسون ماونت الكرة بشكل رائع لريس جيمس، لكن تسديدة الظهير بقدمه اليسرى اصطدمت بالقائم.
 
وأبقت هذه النتيجة تشلسي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من33 مباراة، بينما يحتل يونايتد المركز السادس برصيد 55 نقطة من 35 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن أرسنال الرابع الذي لعب 33 مباراة.
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