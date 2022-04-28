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رايولا غاضب: قتلوني للمرة الثانية في أربعة أشهر

28
APRIL
2022
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نفى وكيل أعمال لاعبي كرة القدم الشهير، مينو رايولا، الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية وتحدثت عن وفاته.

وكتب رايولا على حسابه بموقع "تويتر": "حالتي الصحية الآن لمن يتساءل: غاضب جدا. هذه المرة الثانية التي يقتولنني فيها خلال 4 أشهر. هذه المرة كنت قادرا على العيش بعد الموت".


وكانت مصادر إيطالية، استندت عليها أكبر وكالات الأنباء، أكدت وفاة رايولا بسبب المرض عن عمر ناهز 54 عاما، لكن الأمر تبين أنه ليس حقيقة.

ورايولا وكيل للعديد من نجوم كرة القدم أبرزهم إيرلينغ هالاند، وبول بوغبا، وزلاتان إبراهيموفيتش، وقد ولد رايولا في إيطاليا، وانتقل إلى هولندا عندما كان رضيعا.

وعمل رايولا وكيل كرة القدم متعدد اللغات في طريقه من بدايات متواضعة في العمل في مطعم بيتزا ليصبح أحد أكثر الشخصيات نفوذا في اللعبة الشعبية، وقد أسهم في إبرام العديد من الصفقات الضخمة.

وفي العام الماضي، قدرت "فوربس" أن ثروة رايولا كانت في حدود 62 مليون جنيه إسترليني، وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأنه كسب ما يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني من صفقة انتقال لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2016 والتي كلفت النادي الإنجليزي 89 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات

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