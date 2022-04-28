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بعد حديثه عن "الظالم المستبد".. تحرك غامبي ضد جمال بلماضي

28
APRIL
2022
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قرر الاتحاد الغامبي لكرة القدم التقدم بشكوى ضد مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، بشأن تصريحاته ضد الحكم بكاري غاساما.
 
وكان منتخب الكاميرون قد تأهل في الوقت القاتل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 على حساب الجزائر في شهر مارس الماضي.
 
وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى إلى كاف، حيث ندد بالتحكيم الذي كان مسؤولًا عن مواجهة الكاميرون، مع التشكيك بنزاهتهم.
 
وطالب الاتحاد الغامبي رسميًا الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم بفتح تحقيق بشأن التصريحات الأخيرة لمدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي بحق الحكم الدولي الغامبي باكاري غاساما.
 
كما طالب الاتحاد الغامبي أيضًا نظيره الجزائري بشجب تصريحات بلماضي علنا.
 
وكان جمال بلماضي قد أدلى بتصريحات نارية ضد التحكيم، حيث أشار إلى أن الكاميرون لم يكن المنتخب الذي يستحق التأهل، موضحًا أن النتيجة تم التلاعب بها من قِبل الحكم، وشخصين أو 3 أشخاص آخرين.
 
وهاجم بلماضي الحكم الغامبي غاساما بألفاظ قوية، حيث وصفه بـ"الظالم والمستبد".
 
يذكر أن جمال بلماضي تعرض لهجوم شرس أيضا من جانب صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والذي أعلن هو الآخر اتخاذه خطوة قانونية تجاه التصريحات التي أدلى بها جمال بلماضي.
 
بيان الاتحاد الكاميروني
 
وأصدر الاتحاد الكاميروني بيانًا، جاء به: "الطرف الآخر يلمّح إلى أن نتيجة المباراة قد تم التلاعب بها على حساب الجزائر من قبل الحكم وتآمر 2 أو 3 أشخاص، والكاميرون تحتفظ بالحق برفع القضية خلال الأيام المقبلة أمام لجنة الأخلاق في فيفا".
 
وأضاف: "ولكن بالفعل نحن نعترض على هذه المزاعم التشهيرية التي غرست بطريقة تلميحية وصاغها، مرارا وتكرارا، قيادات كرة القدم الجزائرية، ونأسف لأن استمرار هذا الجدل الطويل الأمد من المرجح أن يتسبب بحوادث مماثلة للعدوان اللفظي الذي تعرض له المسؤولون الكاميرونيون، في الأول من أبريل، في الدوحة على هامش قرعة مونديال قطر 2022".
 
وتابع: "نحن نتمسك بشدة بقيم الرياضة، وفي جميع الأحوال، يجب أن يسود احترام قواعد اللعبة والاعتبار الواجب للخصم وقبول النتيجة، من واجب أي قائد رفيع المستوى إعداد المنافسين والجمهور لتقبل، إذا لزم الأمر، مرارة الهزيمة وتجربة ألم الإقصاء في سيناريو غير محتمل".
 
وأردف البيان: "نحث قيادات كرة القدم الجزائرية على استخدام الوسائل القانونية لممارسة حقوقهم المعترف بها، ونطلب من جميع المعنيين ألا ينسوا أبدًا وظيفة كرة القدم الممتعة، كرة القدم لعبة يجب أن توحدنا في الهزيمة كما في النصر".
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