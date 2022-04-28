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غوارديولا.. سفير عالمي لمنصة تداول مالي

28
APRIL
2022
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أعلنت مجموعة "سي أف أي"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التداول المالي عبر الإنترنت، الأربعاء، عن شراكة جديدة مع أسطورة كرة القدم الإسباني بيب غوارديولا، يصبح بموجبها سفيرا لعلامتها التجارية في العالم.
 
 
وقالت المجموعة في بيان إنها اختارت غوارديولا سفيرا لها كونه من بين الشخصيات العالمية المؤثرة في عالم كرة القدم، ويعتبره الكثيرون واحدا من أعظم مدربي كرة القدم في التاريخ.
 
وأضافت أنه هذا الاختيار يعزز مكانتها عالميا، ويمنحها منصة أكبر للوصول الى جمهور أوسع نظرا لإنجازات غوارديولا وجاذبيته، وشعبيته في جميع أنحاء العالم.
 
ولمع اسم غوارديولا في عالم كرة القدم لأكثر من ثلاثة عقود. 
 
ويشمل سجل إنجازاته الطويلة فوزه بالدوري الإسباني ست مرات كلاعب، وثلاث مرات كمدرب فريق برشلونة، وفوزه بالبوندسليغا ثلاث مرات كمدرب فريق بايرن ميونيخ، وفوزه بالدوري الممتاز ثلاث مرات مع فريق مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا مرة كلاعب ومرتين كمدرب فريق برشلونة.
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