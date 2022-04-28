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"أعصاب حديدية".. بنزيما حديث العالم بعد ركلة جزاء أسطورية

28
APRIL
2022
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أظهر النجم الفرنسي كريم بنزيما ثقة بالنفس "لا تصدق"، عندما أقدم على تسديد ركلة جزاء في وقت قاتل، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، على طريقة "بانينكا".
 
ونجح الفرنسي بنزيما بإنقاذ ريال مدريد من هزيمة كبيرة، أمام مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين في هزيمة فريقه بنتيجة 3-4.
 
وبالرغم من تأخر ريال مدريد 2-4 بالنتيجة، قرر بنزيما التوجه وتنفيذ ركلة الجزاء، وهو قرار جريء جدا استنادا لأحداث السبت الماضي.
 
وكان بنزيما قد أضاع ركلتي جزاء، أمام أوساسونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني قبل 3 أيام فقط، مما يعني أن اختيار لاعب آخر للتنفيذ في قمة مانشستر سيتي، كان يبدو أمرا منطقيا.
 
لكن هداف البطولة قرر الإقدام على التحدي، بل وتنفيذ الركلة على طريقة "بانينكا" التي تحمل مجازفة هائلة، لتصبح الركلة حديث وسائل الإعلام بعدها.
 
وتعتبر تسديدة "بانينكا" تقنية محفوفة بالمخاطر، لأن اللمسة الرقيقة للكرة تمنحها سرعة بطيئة للغاية، مما يسمح لحارس المرمى بالرجوع من حيث قفز، أو حتى البقاء في نفس المكان وانتظار سقوط الكرة بسهولة في أيديهم، لذا فهي تعتمد تماما على ارتماء الحارس لجهة معينة، وابتعاده عن المنتصف.
 
وعن سبب اختياره التنفيذ بهذه الطريقة الجريئة، قال بنزيما بعد اللقاء: "إذا كنت تخاف من تضييع ركلة الجزاء فلن تسدد أبدا.. من يمتنع عن التنفيذ لن يضيع ركلة الجزاء. لدي ثقة ذهنية عالية هذا كل ما في الأمر. لدي ثقة بنفسي، لذا قمت بتنفيذها بهذه الطريقة وكانت النتيجة جيدة".
 
وأكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن بنزيما تمرن على تنفيذ الركلة بطريقة "بانينكا" خلال التدريبات في الأيام الأخيرة.
 
وقال أنشيلوتي: "بنزيما أظهر شخصية قوية. ليس من السهل أن تنفذ ركلة الجزاء بهذه الطريقة في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".
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