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بدعوة من الاتحاد الدولي للتايكواندو، شارك رئيس لجنة البومسيه في الاتحاد اللبناني للتايكواندو الحكم الدولي الماستر ايلي شرّو في قيادة بطولة العالم في البومسيه التي استضافتها مدينة غويانغ الكورية الجنوبية وهي البطولة الأولى التي تقام حضورياً بعد جائحة وباء "كورونا" بعد المشاركة في عدد من البطولات والدورات التي أقيمت "عن بُعد"(أون لاين).شارك في بطولة العالم اكثر من 800 لاعب ولاعبة من 64 دولة من جميع انحاء العالم.

ولدى عودته الى بيروت، وضع شرّو رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة في اجواء مشاركته كحكم في بطولة العالم .وهنأه ظريفة لاختياره من قبل الاتحاد الدولي لقيادة مباريات البطولة ضمن الطاقم التحكيمي لأكبر استحقاق دولي في البومسيه مما يظهر كفاءة الحكم اللبناني على الصعيدين المحلي والخارجي.