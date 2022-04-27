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كلوب يحذر من "الخطأ الكبير" قبل موقعة الأبطال

27
APRIL
2022
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قال المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، الثلاثاء، إنه من الوارد أن يكون فريقا يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني قد استهانا بقوة فياريال الإسباني، لكن "الريدز" لن يرتكب نفس الخطأ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
 
وفاجأ فياريال كثيرين وفاز على العملاقين الأوروبيين يوفنتوس وبايرن في الأدوار الإقصائية، ليصل قبل النهائي لأول مرة في 16 عاما.
 
وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة الذهاب في "أنفيلد": "ربما تكون هناك أفضلية بسيطة لفياريال في ظل استهانة محتملة من يوفنتوس أو بايرن، لكن هذا لن يحدث معنا. يريد المنافس الظهور في النهائي، لكن نحن نشعر أيضا بنفس الأهمية".
 
وأضاف: "هذا استثنائي وهذا جنون وهذه مباراة مهمة. يبذل الكثير من المدربين واللاعبين قصارى جهدهم طوال مسيرتهم من دون المرور بهذه اللحظة. يجب علينا الاحتفال والاستمتاع بالأمر".
 
وكال المدرب الألماني المديح لمنافسه أوناي إيمري، ووصفه بأنه "مدرب من طراز رفيع"، حيث نجح في قيادة فريقه للتأقلم مع مواقف مختلفة في المباريات.
 
وقال كلوب: "حللنا أداء فياريال. لدي كل الاحترام لأوناي ولفريقه. لقد شاهدت الفريق عن قرب وهو مذهل حقا. إنه مدرب يهتم بالتفاصيل. لديه طرق عديدة لفرض الضغط والتعامل مع النتائج المختلفة".
 
ويبدو من غير المرجح أن يتعافى المهاجم روبرتو فيرمينو، الذي غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابة في القدم، قبل مباراة الأربعاء.
 
وظهر ليفربول في الدور قبل النهائي لآخر مرة قبل 3 سنوات عندما واجه برشلونة، وقال كلوب إن دعم المشجعين الذي ساعده على تحويل تأخره صفر-3 ذهابا في 2019، سيكون عنصرا حاسما.
 
وأضاف: "نريد أجواء مماثلة وأداء قويا. أحتاج إلى أن أكون في قمة مستواي وهكذا حال اللاعبين وهذا جيد. إذا كانت مباراة قبل النهائي سهلة في هذه المسابقة، فإن شيئا ما سيكون قد حدث بشكل خاطئ. لا أستطيع الانتظار حتى أكون أمينا".
 
ويملك ليفربول فرصة لتحقيق رباعية لا سابق لها من الألقاب هذا الموسم، حيث توج بالفعل بكأس الرابطة، ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وينافس على لقب الدوري الممتاز ويتأخر بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل 5 جولات على النهاية.
 
وقال كلوب: "هذا استثنائي جدا. رد فعلنا كان مميزا جدا لما حدث العام الماضي، لكن الطريق لا يزال طويلا. أدرك مدى سرعة تغير الأمور في كرة القدم".
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