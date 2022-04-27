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قبل مواجهة ليفربول.. فياريال يرفع "شعار التحدي"

27
APRIL
2022
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قال داني باريخو لاعب وسط فياريال إن فريقه بات يتمتع بثقة كبيرة في قدراته بعد إقصاء يوفنتوس وبايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا ويؤمن بحظوظه في تجاوز ليفربول والوصول لنهائي أرفع مسابقة للأندية في القارة.
  
وفاز الفريق الإسباني بالدوري الأوروبي الموسم الماضي وواصل تألقه بالوصول إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 16 عاما.
 
وقال باريخو للصحفيين قبل مباراة الذهاب في آنفيلد الأربعاء: "نتمتع بثقة كبيرة بالنظر إلى الفرق التي تفوقنا عليها، ليس فقط هذا العام، ولكن أيضا العام الماضي في الدوري الأوروبي، وكذلك بالمشوار الرائع حتى الآن في دوري أبطال أوروبا.
 
وأضاف: "إقصاء يوفنتوس وبايرن كان مهما للغاية بالنسبة لنا لأنه أظهر أنه يمكننا الوصول إلى مستوى يمكننا فيه التنافس مع هذه الفرق".
 
وأرجع باريخو الفضل في نجاح الفريق إلى مالك النادي فرناندو رويج ونائب الرئيس خوسيه مانويل لانيزا.
 
وتولى الملياردير رويج رئاسة فياريال في 1997 ولعب دورا في تطور النادي ليصبح أحد أفضل الفرق في كرة القدم الإسبانية.
 
وقال باريخو: "النادي الذي استحوذت عليه عائلة رويج قبل 23 أو24 عاما مع خوسيه مانويل لانيزا خاض مسابقات أوروبية كثيرة لسنوات عديدة ...لم يكن هذا الأمر مجرد مصادفة".
 
وتابع: "جاء نتيجة العمل الكبير والدؤوب والثقة في المشروع والعناية به وإعطائه الأهمية والسماح للناس بالعمل. أعتقد أنه عندما تثق في مشروع وتوليه أهمية فإن فرص النجاح تكون أعلى بكثير".
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