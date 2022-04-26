واكيم... "تضامُنُكَ" لن يَنسى هَواك

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رثا رئيس نادي التضامن(الصفرا) ربيع فراّج ابن النادي ورئيسه السابق الراحل واكيم الهوا بكلمات مؤثرة باسم عائلة النادي الكسرواني جاء فيها:

ودّع اليوم نادي التّضامن الصّفرا رئيسه السّابق واكيم إيليا الهوا (1953-2022) الّذي خدم النّادي لسنوات في الميادين كافّةً ومن دون انقطاع. شارك المأسوفُ على وفائه أبناءَ بلدته أعمال التّأسيس والبناء عام 1967، فكان الشّابّ الغيور على النّادي طيلة حياته: لاعبًا، إداريًّا، رئيسًا وداعمًا لمسيرة النّادي.

ومن سماتِه أنّه كان اللّاعب المتميِّز بأخلاقه الرّفيعة، وروحه الرّياضيّة، وخبرته الفنّية، وقوّته البدنيّة... فكان لاعبًا فذًّا منذ سِني الدّراسة، ما أوصله إلى المنتخب الوطنيّ لكرة الطّائرة بجدارة وكفاية قَلّ نظيرُهما! وأكثر، حقّقَ لبلدته الحبيبة الصّفرا (مع فريق التّضامن) بطولة لبنان عام 1973 وبطولات أخرى (مع فِرَق القدامى).

نسج علاقات متينة مع النّوادي وعائلة الكرة الطّائرة في لبنان، ما جعل اسمه ونادي التّضامن توأمَين. ولمّا استراح من العمل الإداريّ، كانت وصيّته للإداريّين: "النّادي أمانة وأنتم الاستمراريّة"، علمًا أنّه لم يغب عن نشاطات النّادي على الرّغم من توعُّك صحّته في السّنوات الأخيرة.

كرّمه نادي التّضامن الصّفرا غير مرّة، وسلّمَ كؤوسه وتسلّمها، ورسم في مسيرته علامات فارقة في تاريخ الكرة الطّائرة عمومًا، وتاريخ النّادي خصوصًا

وإنّنا، إذ نتقدّم بأحرّ التّعازي من عائلته ومحبّيه، نسأل الله أن يُظلّله برحمته وسلامه.