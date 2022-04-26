living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واكيم... "تضامُنُكَ" لن يَنسى هَواك

26
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رثا رئيس نادي التضامن(الصفرا) ربيع فراّج ابن النادي ورئيسه السابق الراحل واكيم الهوا بكلمات مؤثرة باسم عائلة النادي الكسرواني جاء فيها:
 
ودّع اليوم نادي التّضامن الصّفرا رئيسه السّابق واكيم إيليا الهوا (1953-2022) الّذي خدم النّادي لسنوات في الميادين كافّةً ومن دون انقطاع. شارك المأسوفُ على وفائه أبناءَ بلدته أعمال التّأسيس والبناء عام 1967، فكان الشّابّ الغيور على النّادي طيلة حياته: لاعبًا، إداريًّا، رئيسًا وداعمًا لمسيرة النّادي.
 
     
ومن سماتِه أنّه كان اللّاعب المتميِّز بأخلاقه الرّفيعة، وروحه الرّياضيّة، وخبرته الفنّية، وقوّته البدنيّة... فكان لاعبًا فذًّا منذ سِني الدّراسة، ما أوصله إلى المنتخب الوطنيّ لكرة الطّائرة بجدارة وكفاية قَلّ نظيرُهما! وأكثر، حقّقَ لبلدته الحبيبة الصّفرا (مع فريق التّضامن) بطولة لبنان عام 1973 وبطولات أخرى (مع فِرَق القدامى). 
 
   
نسج علاقات متينة مع النّوادي وعائلة الكرة الطّائرة في لبنان، ما جعل اسمه ونادي التّضامن توأمَين. ولمّا استراح من العمل الإداريّ، كانت وصيّته للإداريّين: "النّادي أمانة وأنتم الاستمراريّة"، علمًا أنّه لم يغب عن نشاطات النّادي على الرّغم من توعُّك صحّته في السّنوات الأخيرة.
     
كرّمه نادي التّضامن الصّفرا غير مرّة، وسلّمَ كؤوسه وتسلّمها،  ورسم في مسيرته علامات فارقة في تاريخ الكرة الطّائرة عمومًا، وتاريخ النّادي خصوصًا
   
وإنّنا، إذ نتقدّم بأحرّ التّعازي من عائلته ومحبّيه، نسأل الله أن يُظلّله برحمته وسلامه.
               
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout