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رئيس الاتحاد المصري: طلبنا التأهل مباشرة لمونديال قطر وننتظر قرار "الفيفا"

26
APRIL
2022
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قال رئيس الاتحاد المصري جمال علام، إن الاتحاد طلب التأهل مباشرة لمونديال قطر بسبب التجاوزات الجماهيرية في مباراة الإياب ضد السنغال، والتي حسمها أسود "التيرانغا" بركلات الترجيح.
 
وفقد منتخب مصر فرصة التأهل للمونديال القطري خلال المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لحساب السنغال، حيث فاز ذهابا في ستاد القاهرة بهدف دون رد، قبل أن يخسر بنفس النتيجة في الإياب في داكار، ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم فيها الحظ لـ"أسود التيرانغا" السنغالية.
 
ولكن اتحاد الكرة المصري قدم احتجاجا ضد نظيره السنغالي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وملفا به كافة الأحداث والمضايقات التي تعرضت لها بعثة منتخب مصر في رحلة داكار لخوض جولة الإياب.
 
وتضمن الملف المصري غياب التأمين لحافلة المنتخب، وصعوبة الوصول للملعب قبل المباراة في الوقت المحدد، والاعتداءات من قبل الجماهير داخل الملعب، بإلقاء زجاجات المياه، واستخدام أشعة الليزر.
 
ولم يرد "الفيفا" حتى الآن عن احتجاج الاتحاد المصري، لكن جمال علام، قال في تصريحات إذاعية، إنه ينتظر القرار النهائي من لجنة الانضباط في "الفيفا" و"لا توجد أي تكهنات حول القرار أو معلومات مسربة"، مؤكدا أنه في حال عدم صدور قرار مناسب من لجنة الانضباط سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية.
 
وأوضح علام أن هناك بعض التجاوزات التي استند عليها اتحاد الكرة في الملف الذي تقدم به للجنة التظلمات بـ"الفيفا"، وأنه لا يوجد طلب بإعادة مباراة السنغال، بل حسم تأهل مصر مباشرة لمونديال قطر.
 
وأشار علام إلى أن معاقبة السنغال في هذا الملف ولو بغرامة مالية انتصار لمصر، لأنه يثبت وجود مخالفات في حق منتخب "الفراعنة"، موضحا أن "الفيفا" لن يتأثر بضغوط أحد في هذا الملف.
روسيا اليوم
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