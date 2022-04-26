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هيغواين ينصح سواريز و"يحذره": الأمر ليس سهلا

26
APRIL
2022
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حذر الأرجنتيني المخضرم غونزالو هيغواين مهاجم إنتر ميامي، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريز، من الاستخفاف بالدوري الأميركي لكرة القدم، مؤكدا أن اللعب به "ليس بالأمر السهل كما يعتقد كثير من اللاعبين".
 
ومنذ التوقيع مع إنتر ميامي عام 2020، كشف هيغواين، أنه تفاجأ بصعوبة اللعب في الدوري الأميركي، الذي "كان بعيدا عما كان يتصوره".
 
وقال هيغواين في مقابلة مع خدمة "تويتش" للبث: "اعتقدت أني سألعب في الدوري الأميركي بسهولة وأخوض المباريات من دون عناء كمن يدخن سيجارا، لكن الأمر كان صعبا".
 
وأضاف النجم الأرجنتيني: "الدوري الأميركي صعب. خلال المباريات التي لعبتها في هذا الدوري، أستطيع القول إنه مشابه من حيث المستوى مع الدوري الإيطالي"، وذلك تعليقا على أنباء عن احتمال انضمام سواريز إلى هذه البطولة.
 
وكانت أنباء تحدثت عن انتقال المهاجم الأوروغواياني للدوري الأميركي بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد، كما تحدث اللاعب نفسه عن احتمال لعبه في الولايات المتحدة، أثناء جولة فريقه آنذاك برشلونة الإسباني في أميركا عام 2015.
 
كذلك نقلت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية عن سواريز قوله وقتها: "لم يتعرف عليّ الناس أثناء سيري في سان فرانسيسكو. أميركا بلد كبير، وكرة القدم ليست اللعبة الشعبية الأولى، الأمر الذي قد يمنح اللاعب راحة أكبر. اللعب في الدوري الأميركي ليس خيارا سيئا".
 
ويمثل الدوري الأميركي وجهة مفضلة لمرحلة ما قبل الاعتزال بالنسبة لعدد كبير من نجوم كرة القدم، حيث تكون المباريات أقل تنافسية مقارنة بالدوريات الأوروبية، كما أن أنديته تقدم رواتب مغرية.
 
وبالإضافة إلى تلك العوامل، فإن تقدم سواريز في العمر (35 عاما)، وعدم اعتماده لاعبا أساسيا في العديد من المباريات الأخيرة من قبل المدرب دييغو سيميوني، يرجح احتمالات انتقال النجم الأوروغوياني للدوري الأميركي.
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