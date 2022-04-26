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"سبوتيفاي".. كيف تلعب دورا في رسم مستقبل صلاح مع ليفربول؟

26
APRIL
2022
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يبدو أن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على وشك إنهاء مسيرته مع فريقه، لبدء مغامرة جديدة مع برشلونة الإسباني، حسبما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.
 
وقالت الصحيفة إن إدارة النادي الكتالوني وضعت الدولي المصري على رأس أولوياتها، للظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد حصول برشلونة على صفقة رعاية من منصة البث الموسيقي "سبوتيفاي".
 
وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد، مما قد يفرض على إدارة النادي بيع اللاعب الصيف المقبل للحصول على مقابل مادي، وتجنب رحيله مجانا بعد عام وبضعة أشهر.
 
وذكرت "ميرور" أن إدارة برشلونة وضعت "الفرعون" البالغ من العمر 29 عاما في صدارة القائمة المختصرة للانتقالات.
 
ومن جهة أخرى، قالت تقارير صحفية إن إدارة ليفربول لم تتمكن حتى الآن من الاتفاق مع ممثلي الجناح الأعسر حول شروط البقاء مع النادي الإنجليزي.
 
وقال صلاح مؤخرا لمجلة "فور فور تو": "لا أعلم إذا كنت سأبقى مع ليفربول لسنوات طويلة أم لا. يتبقى لي عام واحد في عقدي الحالي، وأعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد".
 
ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفا، ويعتبر أحد أفضل مهاجمي المدرب لألماني يورغن كلوب هذا الموسم.
 
وسبق أن ارتبط برشلونة بضم صلاح منذ عدة أشهر، بناء على طلب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق المتعثر محليا وأوروبيا.
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