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هل اقترب موعد رحيل بوغبا عن اليونايتد؟..عند "الواتساب" الخبر

26
APRIL
2022
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في مؤشر على قرب رحيل بول بوغبا عن صفوف مانشستر يونايتد، أفادت تقارير بترك النجم الفرنسي للمجموعة الخاصة للشياطين الحمر على تطبيق واتساب.
 
وأشارت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية إلى أن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد يدرس حاليا عرضين مقدمين من ريال مدريد وبايرن ميونخ.
 
ومن بين الأندية المهتمة بالحصول على خدمات بوغبا أيضا نادي برشلونة الإسباني، والذي حقق مكاسب مالية من صفقة رعاية مع "سبوتيفاي" بقيمة 235 مليون إسترليني، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
 
وخلال لعبه في صفوف "الشياطين الحمر" بعد انتقاله إليه من يوفنتوس سنة 2016، أثار وكيل بوغبا، مينو رايولا، الكثير من الأسئلة حول اللاعب واحتمالات رحيله عن الدوري الإنجليزي بحديثه عن عروض عديدة، الأمر الذي تسبب بتوتر العلاقة بين بوغبا ومشجعي اليونايتد.
 
كذلك لم تكن العلاقة مع المدرب المؤقت رالف رانجنيك جيدة، إذ انتقد بوغبا في أكثر من مناسبة تغيير مركزه في الملعب، الأمر الذي ردّ عليه المدرب بأن القابلية للتكيف هي من مزايا أفضل اللاعبين، منتقدا مستوى اللاعب الفرنسي المتذبذب.
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