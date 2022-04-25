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رسميا.. بلماضي يعلن قراره النهائي بشأن مستقبله مع منتخب الجزائر

25
APRIL
2022
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أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، أمس الأحد، استمراره في منصبه رغم فشله في قيادة "الخضر" للتأهل لنهائيات مونديال "قطر 2022".
 
وأكد بلماضي، في فيديو نشره الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه، أنه سيستمر في منصبه كمدرب لمنتخب الجزائر، بعدما أعلن في وقت سابق تحمله المسؤولية الكاملة في إخفاق "الخضر" في العبور إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".
 
وأشار بلماضي في تصريحاته، إلى أنه قدم اقتراحا إلى مسؤولي الاتحاد الجزائري بشأن رحيله عن تدريب المنتخب الجزائري، ملمحا إلى أن الاتحاد رفض رحيله، وتمسك باستمراره على رأس الجهاز الفني لـ"محاربي الصحراء".
 
وأوضح بلماضي أنه قام بتقييم الفترة الماضية، مؤكدا أنه ستكون هناك تدعيمات وتعزيزات على المجموعة الحالية لمنتخب الجزائر، لتكون أقوى مستقبلا سواء على مستوى التشكيلة أو الفكر التدريبي.
 
وكان بلماضي، تولى تدريب المنتخب الجزائري في العام 2018، وقاد الفريق للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في مصر عام 2019، لكنه أخفق في التأهل لمونديال 2022، كما خرج من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا في الكاميرون في يناير الماضي.
 
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تقدم مؤخرا، باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، يطالب فيه بإعادة لقاء الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، بسبب "الأخطاء الفادحة" التي ارتكبها حكم تلك المباراة، الغامبي بكاري غاساما.
 
ولم يصدر "الفيفا" حتى اللحظة أي قرار أو رد على احتجاج الاتحاد الجزائري.
روسيا اليوم
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