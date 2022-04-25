اختتام حاشد للدورة الدولية لتحت ال18 سنة بالتنس: لقب الذكور للروسي ديريباسكو والاناث للبلغارية نيكولوفا

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فيصل: حدث كبير رغم الظروف ...صايغ:الشكر للاتحاد والجامعة والرعاة

أحرز الروسي تيموفاي ديريباسكو لقب الذكور والبلغارية اناستازيا نيكولوفا لقب الاناث للدورة الدولية بالتنس لفئة تحت ال18 سنة التي أقيمت على ملاعب جامعة سيدة اللويزة (ذوق مصبح) تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني للعبة وشارك فيها اكثر من مائة لاعب ولاعبة ومن 27 دولة من كافة أنحاء العالم.

واقيمت المباريات النهائية الحاشدة بحضور رئيس اتحاد التنس أوليفر فيصل والأمين العام ريمون كتورة والدكتور شربل زغيب ممثلاً جامعة سيدة اللويزة ومدير نشاطات الطلاب في الجامعة الياس بطرس ومدير الدورة ألان صايغ والحكم العام طانيوس كنعان وممثلي الشركتين الراعيتين "سبورتس فور ايفر" و"مياه 1750 " وعدد كبير من هواة اللعبة واهالي اللاعبين واللاعبات ورجال الصحافة والاعلام.

النتائج النهائية

وفي التفاصيل، وفي فئة فردي الذكور فاز الروسي ديريباسكو(المصنف رقم 2 في الدورة) على مواطنه ديميتري بيسونوف (المصنف رقم 3) بمجموعتين لصفر(6-2)(6-3) في لقاء سيطر خلاله الفائز على خصمه وحسمه بسهولة .وفي فئة فردي الاناث،حققت البلغارية نيكولوفا(المصنفة رقم 3) فوزاً صعباً على الجزائرية ماريا باداش(المصنفة رقم 6) بمجموعتين لواحدة في مواجهة مثيرة.ففي المجموعة الأولى سيطرة الجزائرية سيطرة ساحقة وانهتها بسهولة(6-0).وفي المجموعة الثانية نجحت البلغارية في استعادة ثقتها وفازت(6-4) لتتعادل اللاعبتان (1-1) ولتخوضان المجموعة الثالثة الفاصلة والحاسمة..وفي المجموعة الثالثة تعادلت الأرقام(6-6) ولتنجح البلغارية في حسم المجموعة الثالثة وبالتالي المباراة بالتاي بريك(7-6) في لقاء ساخن دام ساعتين ونصف.

وفي نهائي فئة زوجي الذكور فاز الروسيان تيموفاي ديريباسكو وديميتري بيسونوف(مصنفان رقم 1) على المصري عمر فرحات والمغربي يزيد لحجمري(المصنفان رقم 2) (7-5)(6-4) في لقاء ساخن.وفي نهائي فئة زوجي الاناث فازت التركيتان ديفني اربكان وزينب اربكان (مصنفتان رقم 4) على التركية نيسا بولوت والصينية اكزوان يو(مصنفتان رقم 2)(6-3)(6-2) وبسهولة.

قاد المباريات النهائية الحكمان جوي خليل وكريس كتوّرة.

التتويج

ثم اقيم حفل التتويج، النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة صايغ رحّب فيها بالحاضرين في ختام الدورة الدولية الأولى ومشيراً الى ان الدورة الدولية الثانية ستنطلق الاثنين.ووجّه الشكر الى الاتحاد اللبناني للتنس برئاسة اوليفر فيصل والأمين العام ريمون كتورة والى اعضاء الاتحاد والى جامعة سيدة اللويزة(ذوق مصبح) برئاسة الأب بشارة الخوري والحكام والمدربين واللاعبين واللاعبات والجمهور الحاشد لمواكبته الدورة والشركتين الراعيتين "سبورتس فور ايفر" و"مياه 1750" ورجال الصحافة والاعلام وملتقطي الكرات وكل من ساهم في انجاح الدورة".بدوره تحدث فيصل فقال"مسرور لوجودي هنا وفي هذه الأجواء الرائعة .لقد كانت دورة مميزة بمشاركة اكثر من 100 لاعب ولاعبة من 27 دولة أنه لامر يفرحني برؤية هذه المشاركة الكثيفة على الرغم من الظروف التي يمر بها لبنان.اود ان اشكر مدير الدورة ألان صايغ وجميع العاملين فيها وهذا الجمهور الغفير".

وفي الختام وزّعت الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات الذي حصدوا النقاط على لائحة التصنيف الدولي من قبل كبار الحضور.كما وزعت الهدايا التذكارية على عدد من اللاعبين واللاعبات الذين برزوا في الدورة ومنهم اللبنانية ماريا بريدي كأفضل اداء للاعبة لبنانية واللبنانية غبرييللا صايغ التي نالت هدية تذكارية بصفتها الأكثر "ديناميكية" في اللجنة المنظمة .كما تسلّم فيصل وزغيب وممثلي الشركات الراعية وكنعان هدايا تذكارية عربون محبة وتقدير.