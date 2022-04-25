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في يوم التتويج.. ليفاندوفسكي يصدم بايرن ميونيخ

25
APRIL
2022
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ترك الهداف البولندي لبايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، الباب مفتوحا حول مستقبله مع النادي البافاري، بقوله إثر تتويج فريقه بطلا للدوري الألماني للمرة العاشرة تواليا "شيء ما سيحدث قريبا".
 
وترددت أنباء عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي (33 عاما) الذي أكد بان البت في مصيره قد يكون قريبا بقوله بعد المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا دورتموند 3-1 والتتويج باللقب المحلي "شيء ما سيحدث قريبا".
 
وقال هداف أوروبا: "الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أنه سيكون هناك لقاء (مع بايرن). حتى أنا لا أعرف ماذا يمكن أن يحصل. كما رددت حتى الآن، لم يتم الحديث معي عن عقدي وعن مستقبلي من قبل النادي".
 
وأضاف: "سنرى كيف تتطور الأمور"، مشيرا إلى أن وكيل أعماله يتفاوض مع بايرن ميونيخ.
 
ويعتبر ليفاندوفسكي من أفضل الهدافين في العالم في السنوات الأخيرة، وقد سجل 342 هدفا في 372 مباراة في صفوف الفريق البافاري منذ انتقاله إليه في صفقة حرة قادما من دورتموند عام 2014.
 
وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ وحارسه السابق أوليفر كان، أكد بأن ناديه يريد الاحتفاظ بليفاندوفسكي، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأن النجم البولندي "يفكر بمستقبله"، مشيرا إلى أن ناديه "في حاجة الى الوقت لكي يقنعه بالبقاء".
 
وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في 30 يونيو 2023 ولا يريد النادي خسارته من دون مقابل في حال رفض تمديد عقده.
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