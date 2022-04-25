living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محمد النني.. جليس الدكة يتحول للاعب "عظيم" في 3 أيام

25
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لطالما كان لاعب الوسط المصري محمد النني، جليس دكة البدلاء، خلال مباريات ناديه أرسنال، ولم يكن هذا الموسم مختلفا، حيث استمر النني "ملكا للدكة"، لكن كل شيء تغير قبل 3 أيام، عندما تحول للاعب "عظيم".
ووصف مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، النني باللاعب "العظيم"، بعد تألقه أمام تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء.
 
وقال أرتيتا قبل أيام: "النني شخص استثنائي ولاعب عظيم لا يحصل على التقدير الذي يستحقه".
 
كلمات أرتيتا، أحد أفضل المدربين بالدوري الإنجليزي الممتاز، لا تتماشى مع الكم الهائل من الانتقادات التي وجهت للنني خلال تمثيله المنتخب المصري، في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.
 
وتعرض النني لحملة إساءة كبيرة من قبل الجماهير المصرية، بسبب تذبذب مستواه مع منتخب "الفراعنة"، مع ارتفاع سقف التوقعات بالنسبة له، كونه لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ولكن ما حصل خلال 5 أيام، قد يعوض النني عن خيبة الأمل مع المنتخب، وقد تعطيه شيئا مما يستحق، لاجتهاده والتزامه بتقديم المطلوب منه مع أحد أكبر أندية إنجلترا.
 
انقلاب الموسم في 3 أيام
 
ومنذ قدومه لأرسنال في 2016، أي قبل 6 أعوام، لم يستطع النني إثبات نفسه كعنصر أساسي بالتشكيلة، لكنه كان يعمل باجتهاد في كل مرة شارك فيها، وتعامل باحترافية مع عدم مشاركته، وهو ما نوه إليه أرتيتا.
 
وقال المدرب الإسباني: "النني هو من أهم اللاعبين في تشكيلة أرسنال، بسبب ما يقدمه عندما تمنحه الفرصة للعب، وما يفعله عندما لا يشارك باللعب".
 
وكشف أرتيتا أنه أقنع النني بالبقاء في أرسنال، في سوق الانتقالات الشتوية الماضي، لرغبته بالاعتماد عليه في المرحلة المقبلة.
 
أرتيتا لم يعتمد على النني كثيرا طوال الموسم، ولازم الدكة في مباريات كثيرة، لكنه أصبح عنصرا رئيسيا في الفريق "فجأة"، وشارك في اثنتين من أهم مباريات الموسم بالنسبة لأرسنال، الذي ينافس على الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.
 
فيوم الأربعاء، قدم النني مستوى استثنائيا أمام تشلسي، في مباراة انتصر فيها "المدفعجية" 4-2، قبل أن يهيمن على خط الوسط أمام مانشستر يونايتد، ظهر السبت، ويساهم بالانتصار بنتيجة 3-1.
 
3 أيام كانت كفيلة بقلب الموازين بالنسبة للاعب "الصبور" محمد النني، الذي قدم أداء "عظيما"، حسب أرتيتا، ونال الإشادة الكبيرة من جماهير أرسنال حول العالم.
 
قد يكون النني لاعبا مهما لأرسنال في الجولات الأخيرة الحاسمة بالدوري، وهي قد تكون حاسمة في ترسيخ مكانه مع أرسنال، وتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout