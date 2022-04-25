محمد النني.. جليس الدكة يتحول للاعب "عظيم" في 3 أيام

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لطالما كان لاعب الوسط المصري محمد النني، جليس دكة البدلاء، خلال مباريات ناديه أرسنال، ولم يكن هذا الموسم مختلفا، حيث استمر النني "ملكا للدكة"، لكن كل شيء تغير قبل 3 أيام، عندما تحول للاعب "عظيم".

ووصف مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، النني باللاعب "العظيم"، بعد تألقه أمام تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء.

وقال أرتيتا قبل أيام: "النني شخص استثنائي ولاعب عظيم لا يحصل على التقدير الذي يستحقه".

كلمات أرتيتا، أحد أفضل المدربين بالدوري الإنجليزي الممتاز، لا تتماشى مع الكم الهائل من الانتقادات التي وجهت للنني خلال تمثيله المنتخب المصري، في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وتعرض النني لحملة إساءة كبيرة من قبل الجماهير المصرية، بسبب تذبذب مستواه مع منتخب "الفراعنة"، مع ارتفاع سقف التوقعات بالنسبة له، كونه لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن ما حصل خلال 5 أيام، قد يعوض النني عن خيبة الأمل مع المنتخب، وقد تعطيه شيئا مما يستحق، لاجتهاده والتزامه بتقديم المطلوب منه مع أحد أكبر أندية إنجلترا.

انقلاب الموسم في 3 أيام

ومنذ قدومه لأرسنال في 2016، أي قبل 6 أعوام، لم يستطع النني إثبات نفسه كعنصر أساسي بالتشكيلة، لكنه كان يعمل باجتهاد في كل مرة شارك فيها، وتعامل باحترافية مع عدم مشاركته، وهو ما نوه إليه أرتيتا.

وقال المدرب الإسباني: "النني هو من أهم اللاعبين في تشكيلة أرسنال، بسبب ما يقدمه عندما تمنحه الفرصة للعب، وما يفعله عندما لا يشارك باللعب".

وكشف أرتيتا أنه أقنع النني بالبقاء في أرسنال، في سوق الانتقالات الشتوية الماضي، لرغبته بالاعتماد عليه في المرحلة المقبلة.

أرتيتا لم يعتمد على النني كثيرا طوال الموسم، ولازم الدكة في مباريات كثيرة، لكنه أصبح عنصرا رئيسيا في الفريق "فجأة"، وشارك في اثنتين من أهم مباريات الموسم بالنسبة لأرسنال، الذي ينافس على الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

فيوم الأربعاء، قدم النني مستوى استثنائيا أمام تشلسي، في مباراة انتصر فيها "المدفعجية" 4-2، قبل أن يهيمن على خط الوسط أمام مانشستر يونايتد، ظهر السبت، ويساهم بالانتصار بنتيجة 3-1.

3 أيام كانت كفيلة بقلب الموازين بالنسبة للاعب "الصبور" محمد النني، الذي قدم أداء "عظيما"، حسب أرتيتا، ونال الإشادة الكبيرة من جماهير أرسنال حول العالم.

قد يكون النني لاعبا مهما لأرسنال في الجولات الأخيرة الحاسمة بالدوري، وهي قد تكون حاسمة في ترسيخ مكانه مع أرسنال، وتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل