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برشلونة يسقط مجددًا أمام فايكانو والريال يقترب من اللقب

25
APRIL
2022
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كرر رايو فايكانو فوزه على برشلونة، وانتصر عليه 1-صفر في ملعب كامب نو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليصبح ريال مدريد المتصدر على أعتاب التتويج بلقبه 35.
 
وتلقى ألفارو غارسيا تمريرة طويلة خلف دفاع برشلونة وهز شباك الحارس مارك-أندريه تير شتيغن من أول محاولة على المرمى في الدقيقة السابعة بعد هجمة مرتدة سريعة.
 
وفشل برشلونة في استغلال العديد من الفرص على مدار الشوطين، ليتجمد رصيده عند 63 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي بات يحتاج إلى نقطة واحدة من خمس مباريات لحصد اللقب.
 
وتقدم رايو، الذي فاز أيضا 1-صفر ذهابا على برشلونة، إلى المركز 11 برصيد 40 نقطة.
 
وخسر برشلونة بذلك للمرة الثالثة على التوالي على أرضه في كل المسابقات بعدما تعثر 1-صفر أمام قادش في الدوري المحلي و3-2 أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي ليودع المسابقة القارية.
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