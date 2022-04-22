شكاوى وبيانات وتحقيق.. معركة حامية قبل مواجهة الرجاء والأهلي

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مرت أيام على مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي، واقترب لقاء العودة المقرر الجمعة فيما لا يزال الجدل دائرا حول ما جرى في ملعب "الأهلي وي السلام".

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد احتساب ركلتي جزاء للأهلي، سُجلت الأولى وضاعت الثانية، وصاحبتها حالة طرد في صفوف الفريق المغربي، ليعترض الضيوف على الأداء التحكيمي عقب اللقاء.

وتقدم الرجاء المغربي بشكوى لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب أداء الحكم جان جاك ندالا في لقاء الذهاب، خاصة فيما يتعلق باحتساب ركلة الجزاء الأولى من لمسة يد بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وشن جمهور النادي المغربي حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الكاف وندالا وحكم الفيديو مهدي عبيد، بالإضافة إلى النادي الأهلي المستفيد من ركلة الجزاء التي أثارت الجدل.

وتنتظر إدارة الرجاء ردا عاجلا من الاتحاد الإفريقي، وتوقيع عقوبات على ندالا وعبيد، مع مراقبة لقاء العودة بالشكل الذي يضمن عدم وقوع أخطاء تحكيمية أخرى تؤثر على مسيرة الفريق.

وفي مصر لم يختلف الوضع كثيرا عند النادي الأهلي، حيث تقدم بشكوى تتعلق بالمباراة لكن في اتجاه آخر، إذ أعلنت القلعة الحمراء في بيان رسمي شكوى نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج بقناة النادي الأبيض خالد الغندور، لدى المجلس الأعلى للإعلام في مصر.

وشدد الأهلي في بيانه على "ضرورة ضبط النفس وعدم إفساد العلاقة بين النادي المصري وشقيقه المغربي، والابتعاد عن تأجيج الجماهير وإثارة الفتن"، وذلك بعد حديث الغندور عن "مجاملة الأهلي تحكيميا ووقوع الظلم على الرجاء".

تحقيقات

وأكدت صحيفة "LE 360" المغربية، أن الكاف فتح تحقيقا رسميا بشأن الأداء التحكيمي في لقاء الأهلي والرجاء بالقاهرة، وذلك استجابة للشكوى المغربية.

بينما أعلن المجلس الأعلى للإعلام في مصر، التحقيق مع الغندور وسماع أقواله، قبل إصدار قرار يتعلق بظهوره الإعلامي في الفترة المقبلة داخل مصر.

ماذا يحدث؟

وقال الناقد الرياضي المختص بكرة القدم الإفريقية هادي المدني، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الرجاء المغربي يضغط على الكاف من أجل تكرار ما حدث في نهائي 2018.

وكان الأهلي قد فاز في ذهاب نهائي 2018 على الترجي التونسي في الإسكندرية بنتيجة، ثم خسر 0-3 في رادس، وبين المواجهتين تقدم الترجي بشكوى ضد الأهلي والأداء التحكيمي، وصدرت قرارات استثنائية في وقت قياسي.

وأضاف المدني: "الترجي حصل على قرار فريد من نوعه بإيقاف لاعب الأهلي وليد أزارو للتمثيل من أجل الحصول على ركلة جزاء، وغاب عن مواجهة العودة، وهو شيء حدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ولذلك يضغط الرجاء لنيل مكاسب مماثلة قبل الإياب".

وتابع: "محاولة تأجيج الجماهير لن تسفر عن شيء، لأن الأمن في المغرب قادر على التصدي لأي محاولات تجاوز بحق النادي الأهلي في الملعب أو خارجه، لكن الرجاء ينتظر قرارات استثنائية جديدة من الكاف لترجيح كفته في لقاء الجمعة المقبل".

وتناثرت دعوات على حسابات جماهيرية مغربية، بضرورة الضغط الجماهيري في الملعب على النادي الأهلي، واستخدام أقلام الليزر والصافرات لإزعاج اللاعبين والتأثير عليهم، انتقاما لما وصفوه بـ"الظلم التحكيمي" الواقع على فريقهم بالذهاب.

لكن نادي الرجاء أصدر تعليمات انضباطية لجماهيره المتوقع حضور 35 ألف منهم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء ينتظره عشاق كرة القدم في القارة بشغف بالغ.