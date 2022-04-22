فرابار أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا لكرة القدم

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قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن ستيفاني فرابار ستصبح أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا عندما يلتقي نيس مع نانت الشهر المقبل.

وكانت فرابار البالغ عمرها 38 عاما أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في 2019. كما أدارت مباراة كأس السوبر الأوروبية في ذلك العام وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا في 2020.

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وقال باسكال جاريبيان المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان "يأتي اختيارها مكافأة لها على عملها وأدائها. تم اختيارها عن جدارة واستحقاق".

وسيلتقي نانت مع نيس في النهائي على ملعب فرنسا الدولي في باريس في السابع من مايو.