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الظهور الأول لرونالدو بعد وفاة طفله (صورة)

21
APRIL
2022
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ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البالغ 37 عاما للمرة الأولى بعد يومين من إعلانه وفاة طفله أثناء ولادته.
 
وتداولت وسائل الإعلام البريطانية صورة ملتقطة لرونالدو اليوم الأربعاء وهو في سيارته أثناء وصوله لمقر تدريبات "الشياطين الحمر".
 
وأعلن رونالدو أمس الأول وفاة نجله أثناء عملية ولادته، كما أعلن في الوقت ذاته، ميلاد توأمة نجله المتوفى.
 
ونشر رونالدو في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا موقع منه ومن صديقته جورجينا رودريغيز، جاء فيه: "من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفى، فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنعيش تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة".
 
وأضاف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضين لرعايتهم ودعمهم لنا".
 
وتابع: "نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، نسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن".
 
وختم البيان بالقول: "فتانا الصغير، ستكون ملاكنا.. سنحبك دائما".
 
وغاب رونالدو عن المباراة التي خسرها فريقه برباعية نظيفة أمام ليفربول أمس الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
روسيا اليوم
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