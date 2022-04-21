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بعد الخسارة من أرسنال.. توخيل يكشف نقطة ضعف تشلسي

21
APRIL
2022
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دعا مدرب تشلسي توماس توخيل لاعبيه إلى سد الثغرة ونقطة الضعف التي تسببت في اهتزاز شباكه 11 مرة في آخر ثلاث مباريات على أرضه بما في ذلك الخسارة 4-2 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.
 
واعتبر توخيل في مؤتمر صحفي بعد مباراة فريقه وأرسنال، أن الأخطاء الدفاعية هي السبب في تلقي مرمى تشلسي لهذا العدد الكبير من الأهداف، مضيفا: "هذا القدر من الأخطاء من هذا المستوى غير مقبول ولا أراه في أي مباريات أخرى، لكني رأيته في مباريات متتالية لنا ويجب أن يتوقف".
 
وأشار المدرب الألماني إلى أنه اعتقد أن تشلسي تعافى من أخطائه الدفاعية التي أدت إلى هزيمته على أرضه 4-1 أمام برنتفورد ثم 3-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي بعد الأداء القوي في الآونة الأخيرة.
 
وأضاف: "اللاعبون يحصلون على الثناء عندما يلعبون مثلما فعلوا في المباريات الثلاث الأخيرة وعليهم مواجهة حقيقة أنه من المستحيل الفوز بالمباريات بهذا المستوى"، وفقما نقلت "رويترز".
 
وتقدم أرسنال عندما استغل إيدي نيكيتاه تمريرة خاطئة من أندرياس كريستنسن في الدقيقة 13 ثم أضاف هدفا آخر ليتقدم فريقه 3-2 في الدقيقة 57 إذ استغل خطأ من دفاع تشلسي.
 
وأبدى توخيل ضيقه من ركلة الجزاء التي احتسبت لأرسنال في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخل من سيزار أزبيليكويتا ضد بوكايو ساكا الذي هز الشباك من علامة الجزاء ليحسم الفوز 4-2.
 
وأوضح توخيل: "خسرنا الكرة ثلاث مرات في عشر ثوان، ثم ارتكبنا خطأ حيث لم تشكل الهجمة خطورة تذكر وحرمنا أنفسنا من فرصة الحصول على ست دقائق وربما إدراك التعادل".
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