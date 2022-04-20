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توخيل: منافسو تشلسي على المربع الذهبي كانوا يملكون أفضلية

20
APRIL
2022
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قال مدرب نادي تشلسي، توماس توخيل، إن منافسي فريقه على إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أخفقوا في الاستفادة من "الميزة الكبيرة" التي حصلوا عليها بعد خروجهم المبكر من مسابقتي الكأس.
 
وبلغ تشلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وخاض مباريات هذا الموسم أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ورغم جدوله المزدحم فإن تشلسي يحكم قبضته على المركز الثالث في البريميرليغ، حيث يتفوق بخمس نقاط على توتنهام هوتسبير الرابع، مع العلم أن تشلسي لعب 30 مباراة مقابل 32 لتوتنهام.
 
ويتأخر أرسنال ومانشستر يونايتد بثلاث نقاط أخرى عن توتنهام.
 
 وعبر رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد في وقت سابق هذا الأسبوع عن انزعاجه من قرار الدوري الإنجليزي الممتاز إعادة ترتيب موعد مباراته ضد تشلسي، بينما قال ميكل أرتيتا الشهر الماضي إن جدول مباريات أرسنال "غير عادل".
 
وقال توخيل للصحفيين قبل مباراته في الدوري أمام أرسنال في وقت لاحق اليوم الأربعاء "حصلوا على أفضلية كبيرة.. لم أكن سعيدا عندما خرج توتنهام من دوري المؤتمر الأوروبي.. أعرف ما يمكن أن يفعله أنطونيو كونتي بالفرق عندما يركز على مسابقة واحدة".
 
وختم قائلا "كنت أعتقد أن هذا الأمر سيمنحهم دفعة كبيرة في الدوري ونفس الشيء بالنسبة لأرسنال عندما خرج من الكأس. كنت أعتقد أنه سيحصل على دفعة لأنه يملك فريقا شابا يزخر بالمواهب".
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