الدكتور حبيب ظريفة يزور مقر اتحاد الهابكيدو

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زار رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة مقر الاتحاد اللبناني للهابكيدو (لعبة قتالية كورية) و "أكاديمية الحزام الأسود" في عاليه واستقبله رئيس الاتحاد والأكاديمية الدكتور حسان غضبان.

وعرض ظريفة وغضبان واقع اللعبتين الكوريتين المنشأ ونوّه غضبان بالدور الذي يلعبه الدكتور ظريفة في تطوير رياضة التايكواندو ونشرها في كافة الاراضي اللبنانية ومشيداً بالنتائج المحققة من قبل اللاعبين اللبنانيين في البطولات الخارجية .بدوره تمنى ظريفة لغضبان التوفيق على رأس اتحاد الهابكيدو وفي رعاية اللعبة .ثم جال ظريفة وغضبان في أرجاء المقر.وفي ختام الزيارة،تسلّم غضبان هدية تذكارية من ظريفة عربون محبة وتقدير.