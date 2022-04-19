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مانشستر يونايتد يتضامن مع رونالدو بعد وفاة طفله

19
APRIL
2022
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تضامنه مع مهاجم الفريق كريستيانو رونالدو بعد مصابه الأليم بفقدان طفله حديث الولادة.
 
ونشر اليونايتد على حسابه على "تويتر": "ألمك هو ألمنا، كريستيانو، نتمنى القوة والحب لك ولعائلتك في هذا الوقت".
 
كما أعرب المهاجم ماركوس راشفورد عن تعازيه لرونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز، حيث كتب أن قلبه معهم.
 
وأعلن رونالدو بالأمس الاثنين عن وفاة طفله  ووصف ما حدث بأنه أكبر ألم يمكن أن يتعرض له الوالدان، وأشار إلى أن ولادة ابنته تمنحهما القوة.
 
وسبق للثنائي رونالدو وجورجينا سابقا الإعلان في ديسمبر من العام الماضي أنهما كانا يتوقعان توأما، ونشرا مقطع فيديو لأطفاله وهم يفجرون بالونات وحلقات وردية وزرقاء تتطاير منها، مما يرمز إلى ولادة متوقعة لصبي وبنت.
 
ولدى رونالدو وجورجينا ابنة تدعى ألانا مارتينا، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال من أمهات بديلات كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو.
روسيا اليوم
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