living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بهذه الكلمات.. كلوب يشحن لاعبيه قبل "موقعة يونايتد"

19
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجه المدرب الألماني يورغن كلوب، رسائل تحفيزية، امتزجت "بالشراسة"، للاعبيه في ليفربول، قبل المواجهة القوية أمام مانشستر يونايتد مساء الثلاثاء.
 
وطالب يورغن كلوب مدرب ليفربول لاعبي فريقه "بالاستبسال والقتال بكل شراسة"، في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، واعتبار نقاط المباراة أهم 3 نقاط في حياتهم.
 
ويتخلف ليفربول بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة، قبل أخر 7 جولات من الموسم.
 
أما مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس في الدوري، فإنه يقترب من إنهاء خامس موسم على التوالي دون الحصول على أي لقب، بينما حذر كلوب الاثنين لاعبيه من أن يونايتد يمكن أن يسبب "مشكلات هائلة" لفريقه في ملعبه أنفيلد.
 
وخاطب كلوب لاعبيه قائلا: "عليكم القتال بشراسة إيجابية.. وكأنكم لم تحرزوا شيئا وكأنكم لم تحرزوا أي نقاط وهذه هي أهم 3 نقاط في حياتكم".
 
وأضاف: "هذا هو فعلا ما نريده منكم في هذه المباراة".
 
وفشل الألماني رالف رانغنيك مدرب يونايتد المؤقت في قيادة الفريق لتجاوز تراجعه الحالي بعد توليه تدريبه في العام الماضي، ويقول كلوب إنه لا توجد وصفة سحرية لاستعادة التألق وتحقيق التقدم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout