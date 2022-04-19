A + A -

احتلّ نادي الشبيبة الشياح المركز الأول في بطولة جبل لبنان في الووشو كونغ -فو التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة في قاعة الأمن العام التابعة لمدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت في ختام المرحلة الثانية من النشاط الرياضي لهذا الموسم لأسلوب القتال الحر (الساندا) بمشاركة أكثر من 60 لاعب ولاعبة مثلوا الاندية اللبنانية التالية: الأنطونية بعبدا – بل اوريزون ادما – أمن الدولة – الأمن العام - انترناشيونال ماريتيم أكاديمي LWACO - الشبيبة الشياح –اللويزة ذوق مصبح – بودا ادما – كفرعبيدا - الشاولين – فايترز كونغ فو – تايغر أميون - النمور بيروت – سبورتنغ هاي – الجمهور . ومع احراز نادي الشبيبة الشياح اللقب حاصداً 50 نقطة احتل نادي البودا ادما المركز الثاني بـ 48 نقطة ونادي اللويزة ذوق مصبح المركز الثالث بـ 21 نقطة .

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه نعوم سعاده وأعضاء الهيئة الادارية الشكر الى المدربين واللاعبين المشاركين وخاصة" الى الحكام على جهودهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على انجاح كل النشاطات الاتحادية.

كما وجّهوا الشكر الى مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم لتقديمه كل الدعم لانجاح البطولة من مساهمة نائب رئيس الاتحاد الرائد ديمتيري صقر وعناصر الأمن العام في لجنة الحكام والتنظيم ومن تقديم قاعة الأمن العام في مدينة كميل شمعون الرياضية لاقامة البطولة.

النتائج

وأتت النتائج كالتالي:

12-13 سنة

30كلغ 1- بسام انطونيوس- الشاولين

2- امجد صالح - بودا ادما

3- ايلي بردويل - تايغر اميون

35كبغ1- انطوني فرنسيس - الشاولين

2- فراس زكريا -بودا ادما

3- ادم اللقيس- بودا ادما

40كلغ 1- اميليو عيسى - بودا ادما

2- يامن خالد -الشبيبة الرياضي

3- ادولف بو حرب - سيدة اللويزة

45كلغ 1-سيدرا الحمد - بودا ادما

2- ريبيكا طنوس- كفرعبيدا

3- ناتالي شاهين - سبورتنغ هاي

55كلغ 1- توال حماده - بودا ادما

2- كايتي الخوري- كفرعبيدا

60 كبغ 1- مارك بو هارون - لواكو

2- كابي دوماني - كفرعبيدا

14-15 سنة

55كلغ 1- جو نخله - سيدة اللويزة

2- رودولفو عون - لواكو

3- شربل بو ضاهر- امن الدولة

60كلغ 1- جاد داوود-سيدة الويزة

2- ايدن هاين - بودا ادما

3- حيان النداف الشبيبة الرياضي

65كلغ 1- وليد الشواف - الشبيبة الرياضي

2- سليم اللقيس - بادي باور جيم

3- جان خوري- انطونية بعبدا

50كلغ 1- بيترا جرجس- كفرعبيدا

2- تينا صفر - بودا ادما

3 ايلي قصيفي -الجمهور

60كلغ 1- جاين بلعه - الشبيبة الرياضي

2- كلارا بو هلون- بل أوريزون

3- نتالي شاهين -انطونية بعبدا

16-17 سنة

65كلع 1- طوني محفوظ - بل أوريزون

2- محمد مشهداني - الشبيبة الرياضي

3- وهيب داوود -سيدة اللويزة

60كلغ 1- سيلينا خويري - بل أوريزون

2- منى بلعه - الشبيبة الرياضي

3- ماري متى - الشبيبة الرياضي

18 سنة وما فوق

60كلغ –1-عادل عبد الرزاق- الشبيبة الرياضي

2- جان نادر- لواكو

3- محمد الشاب - الشبيبة الرياضي

65كلغ 1- احمد قباني- الشبيبة الرياضي

2- شربل الشامي- أمن الدولة

3- اندرو قشعمي- امن الدولة

80كلغ 1- ايلي بو جبرايل - الامن الداخلي

2- اندرو اليازجي - الشاولين

90 كلغ 1- جوزيف صليبا - بودا ادما

2- اسعد موصللي- لواكو

وفي ختام المباريات تم توزيع الجوائز على الفائزين.

أشرف على البطولة فارس الخوري ،وقاد التحكيم طاقم من الحكام الوطنيين برئاسة الحكم الدولي رافي سركيسيان وساعده روني درغام ونجوى عيسى وجورج شدراوي ورامي صغبيني وجين بلعه وبول عساكر وليديا سلامه.

ملاحظة:مرفقة صورة وكلامها:

رقم 13-كبار الحضور مع الفائزين والفائزات

وشكراً جزيلاً