"لن تسير وحيدا".. ليفربول يقف خلف صلاح في أزمته

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وقف عدد من لاعبي ليفربول الإنجليزي، ومدربهم الألماني يورغن كلوب، للدفاع عن النجم المصري محمد صلاح، الذي يواجه انتقادات بسبب تراجع مستواه مؤخرا.

ويعاني صلاح من "صيام" تهديفي، حيث سجل هدفا واحدا فقط، من ركلة جزاء، في آخر 10 مواجهات خاضها مع ليفربول.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب، في مؤتمر صحفي، الإثنين: "ما يمر به صلاح أمر طبيعي تماما، عودته لهز الشباك مسألة وقت فقط".

وأضاف: "إنه بحاجة إلى القليل من الحظ، وقتها سيسجل بالتأكيد".

وشدد: "ليست هناك حاجة للحديث مع صلاح حول ما يمر به، نتحدث فقط بشكل طبيعي حول ما أطلبه منه في المباريات".

وأكمل: "لقد أعجبت بأدائه في مباراة مانشستر سيتي، لعب صلاح مباراة جيدة من وجهة نظري".

دفاع اللاعبين

كما هم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك للدفاع عن صلاح، وقال في تصريحات نشرتها جريدة مترو: "من السهل جدا إصدار أحكام بشأن صلاح في هذه الفترة ".

وأضاف المدافع الهولندي: "صلاح مهم جدا بالنسبة لنا، وسيظل كذلك دائما. سيهز الشباك قريبا، ولست قلقا من ذلك".

وأتم: "من الواضح أن صلاح مر بشهرين صعبين، لكننا جميعا بشر وهو محترف رائع يتمتع بصفات مذهلة تمكنه من العودة لمستواه في أقرب وقت ممكن. أنا لست قلقا على الإطلاق".

كما قال المدافع الأسكتلندي أندي روبرتسون في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "صلاح لا يتصدر عناوين الصحف حاليا لأنه لا يسجل. إنه يتوقع أن يسجل قريبا ونحن نؤمن بذلك".

وأضاف: "معدلات عمله رائعة، أنه يساعد الفريق بشكل كبير وفي بعض الأحيان يكون ذلك أكثر أهمية لأننا نريد الفوز بالألقاب".

وقال الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد في تصريحات صحفية: "الانتقادات الموجهة لصلاح غير منصفة. بالنسبة للمستوى الذي بلغه، وقع ضحية لنجاحه نوعا ما".

وواصل: "لا يزال هدافا رائعا، كان وراء الكثير من تمريراتي الحاسمة، يقول الناس إنه يمر بمرحلة سيئة. إنه هداف الدوري وضمن هدافي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "ما فعله لليفربول لا يُصدق. انظر، غير منصف أن يقول الناس إنه يمر بفترة صعبة. كلنا نؤمن أنه سيسجل المزيد، مسألة وقت ليس إلا".