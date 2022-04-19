نتائج السباق الاول في الكارتنغ

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نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) وبالتعاون مع حلبة "بت ستوب" المرحلة الأولى من بطولة "روتاكس ماكس تشالنج" في الكارتنغ على حلبة "بت ستوب".وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:

‘فئة بين 12 و15 سنة(16 لفة):

1-كريستوفر فغالي:11.41.621د

2-مارفن المر:11.43.669د

3-الياس عقيقي:11.45.441 د

*فئة فوق ال14 سنة(18 لفة):

1-راين خنيصر:12.37.487 دقيقة

2-ادوين خنيصر:12.37.705 د

3-ميشال مامو:12.41.952 د

*فئة بين 10 و14 سنة(10 لفات):

1-كريستوفر فغالي:7.48دقيقة

2-فيليب الحاج:7.53د

3-بيتر ابو خاطر:7.55د

*فئة دي دي تو(18 لفة):

1-كريستوفر نجيم:12.40 دقيقة

2-ادوين خنيصر:12.42د

3-راين خنيصر:12.47د

*فئة دي دي تو(ماسترز)(18 لفة)

1-ساري ابو رحال:12.52.090 دقيقة

2-باتريك ساراي:12.53.623 د

وفي ختام السباق توّج ممثل النادي المنظّم كابي كريكر ومالك الحلبة جان مارك رزق ورئيس لجنة الحكام سعيد زكا ومدير السباق شربل كنعان وعضو لجنة الحكام فادي صفير الفائزين وسط اجواء احتفالية.