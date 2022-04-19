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"الصفقة تمت".. مانشستر يونايتد سيعلن مدربه الجديد خلال أيام

19
APRIL
2022
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أعلن الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن صفقة المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، قد تمت، بعد الاتفاق على جميع البنود.
وقال رومانو، الذي يعتبر من أكبر الصحفيين في عالم كرة القدم، أن مانشستر يونايتد فعل كسر عقد المدرب الهولندي إريك تين هاغ من أياكس أمستردام الهولندي.
 
وقال رومانو ومصادر إنجليزية أخرى، إن صفقة انتقال تين هاغ إلى "الشياطين الحمر" قد تمت، وأن الإعلان الرسمي سيكون في الأيام المقبلة.
 
وتبلغ قيمة كسر عقد تين هاغ من أياكس أمستردام 2 مليون يورو، وهي القيمة التي دفعها النادي الإنجليزي كي يتعاقد مع المدرب الهولندي.
 
مسيرة تين هاغ
 
يعتبر تين هاغ من أفضل المدربين في أوروبا خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث نجح بتقديم أياكس أمستردام بصورة قوية في أوروبا، مع الاعتماد على أسلوب لعب هجومي حديث.
 
ويخوض تين هاغ موسمه الخامس مع أياكس، وحقق خلال الفترة لقبي دوري محلي ولقبي الكأس، مع احتمال تحقيقه لقب الدوري الثالث هذا الموسم، إذا نجح بالحفاظ على الصدارة.
 
ويبقى في الأذهان الإنجاز الأبرز لتين هاغ في دوري أبطال أوروبا عام 2019، عندما وصل لنصف النهائي، بعد إقصاء ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، قبل أن يهزم في الثواني الأخيرة أمام توتنهام الإنجليزي ويخرج بطريقة حزينة.
 
وسبق لتين هاغ أن درب رديف بايرن ميونيخ الألماني، في بداية مسيرته، بين عامي 2013 و2015، وعمل بشكل مباشر مع الإسباني بيب غوارديولا عندما كان مدربا للفريق الأول وقتها.
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