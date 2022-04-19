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خسارة برشلونة المفاجئة أمام قادش تقرب ريال مدريد من اللقب

19
APRIL
2022
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تعرضت آمال برشلونة الضعيفة في اللحاق بريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لضربة قوية، بعد هزيمته المفاجئة 1-صفر أمام ضيفه قادش المهدد بالهبوط، الاثنين.
 
وكان فوز ريال مدريد في الرمق الأخير على مضيفه إشبيلية يوم الأحد قد وسع الفارق بينه وبين برشلونة الثاني إلى 15 نقطة، لكن فريق المدرب تشابي هرنانديز كان من المتوقع أن يضيق الفارق عندما يلتقي مع قادش في كامب نو.
 
لكن الأمور لم تسر جيدا مع أصحاب الضيافة أمام جماهير مستاءة من الأداء، ولاحت أمام قادش أخطر الفرص في الشوط الأول، وأهدر لوكاس بيريز فرصة هائلة لكسر الجمود.
 
وواصل قادش الضغط بعد الاستراحة ليسجل بيريز هدفا في الدقيقة 48 قبل أن يهدر الفريق الزائر المزيد من الفرص الخطيرة لمضاعفة الغلة.
 
وحاول برشلونة العودة لكنه افتقد اللمسة الأخيرة ليتجرع أول هزيمة في 16 مباراة بالدوري تعود إلى ديسمبر.
 
وتجمد رصيده عند 60 نقطة من 31 مباراة متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد الذي اقترب بالفعل من حسم اللقب.
 
وبهذا الفوز المفاجئ في كتالونيا ترك قادش منطقة الهبوط للمركز 16 برصيد 31 نقطة من 32 مباراة.
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