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"تصريح صادم" من نجم ليفربول: هذا من "شبه المستحيل"

18
APRIL
2022
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لا يزال ليفربول يملك فرصة لإحراز 4 ألقاب مع الوصول إلى نهاية الموسم الجاري، عقب الفوز على مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت، لكن المدافع فيرجيل فان دايك قال إنه "من شبه المستحيل" تحقيق هذا الإنجاز.
 
وأحرز ليفربول بالفعل لقب كأس الرابطة، وسيواجه فياريال في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر، ويأتي في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي بنقطة واحدة، قبل آخر 7 جولات.
 
ولم يسبق لأي فريق إنجليزي الجمع بين 4 ألقاب في موسم واحد، وقال فان دايك إن تركيز ليفربول ينصب على المباراة التالية فقط.
 
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن فان دايك قوله: "لم يحقق أي فريق الرباعية، وهناك سبب وراء هذا الأمر - أنه من شبه المستحيل حدوث ذلك".
 
وأضاف: "يأتي كل الحديث عن تحقيق رباعية أو ثلاثية من العالم الخارجي، وقد يضع المزيد من الضغط علينا".
 
وتابع: "هذا شيء يحلم الجميع بتحقيقه، وهو الفوز بكل بطولة نشارك فيها، لكن سنرى ما يمكننا فعله. يمكن أن يحدث أي شيء وهذا ينطبق على باقي الفرق أيضا".
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