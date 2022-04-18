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تدفق مشجعي أينتراخت في "كامب نو" يغضب جماهير برشلونة

18
APRIL
2022
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من المتوقع أن يتجمع بعض مشجعي برشلونة بالقرب من ملعب كامب نو، قبل مباراة الفريق في الدوري الإسباني المقررة الإثنين، احتجاجا على تدفق مشجعي نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الدوري الأوروبي التي أقيمت الأسبوع الماضي.
 
وقالت رابطة مشجعي برشلونة "نوسترا إنسينيا" في بيان اليوم الأحد، إن الجماهير المحلية شعرت بالإهانة واتهمت مسؤولي النادي بتعريضهم للخطر.
 
وكان مشجعو أينتراخت فرانكفورت احتشدوا في الشوارع المحيطة بملعب كامب نو قبل المباراة، وظلوا يحتفلون مع لاعبيهم لفترة طويلة، بعد صفارة نهاية المباراة التي فاز فيه النادي الألماني 3-2 ليضمن مكانا في الدور قبل النهائي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.
 
وتم بيع نحو 5 آلاف تذكرة فقط للمشجعين الزائرين، لكن ما يقرب من 30 ألف مشجع وصلوا إلى كامب نو لمشاهدة فريقهم وهو يهزم النادي الكتالوني ويتقدم إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.
 
وبعد المباراة، قال رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، إن ما حدث كان أمرا محرجا، وفقا للأسوشيتد برس.
 
 وشدد النادي بالفعل على أنه سيحقق في كيفية تمكن العديد من المشجعين الألمان من شراء تذاكر في أقسام مخصصة لمشجعي برشلونة.
 
ومن المقرر أيضا أن يتم النظر في إمكانية قيام بعض أعضاء النادي بإعادة بيع تذاكرهم، وما إذا كان الألمان قادرين على شراء التذاكر عبر الإنترنت، بالرغم من وجودهم في الخارج.
 
ويستضيف برشلونة، صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني، نادي قادش المهدد بالهبوط الإثنين.
 
ويتأخر النادي الكتالوني بفارق 12 نقطة عن المتصدر ريال مدريد الذي يزور إشبيلية صاحب المركز الثالث الأحد.
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