حكيمي يصف شعوره بعد الإقصاء الأوروبي.. ويكشف علاقته بمبابي

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تحدث النجم المغربي أشرف حكيمي عن شعوره بعد إقصاء فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من دوري أبطال أوروبا، وعلاقته بزميله كيليان مبابي.

وأعرب حكيمي (23 عاما) في مقابلة مع برنامج "تيليفوت" الرياضي الذي تبثه قناة "تي إف 1" الفرنسية، عن إحباطه من إقصاء سان جرمان على يد ريال مدريد الإسباني، في دور الـ16 من دوري الأبطال، في مارس الماضي.

وأضاف الظهير الأيمن لباريس سان جرمان ومنتخب المغرب: "من الصعب إدراك أننا خرجنا من دوري الأبطال. كانت لدينا الآليات التي يجب اتباعها. الحقيقة هي أنني لا أستطيع شرح ذلك. حتى اليوم عندما أفكر في الأمر لا أفهمه".

وتابع: "أتفهم أن الجماهير حزينة، نحن حزانى أيضا على هذا المستوى، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، وعلينا تصحيحها العام المقبل. هذا ما سيجعلنا أبطالا".

ومن جهة أخرى، أوضح النجم الشاب أنه سيقف إلى جانب مبابي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، بصرف النظر عما إذا قرر الفرنسي البقاء في باريس أو الانضمام إلى ريال مدريد.

وأكد حكيمي أن مبابي "من أفضل اللاعبين على مستوى العالم"، مشيرا إلى علاقته الوثيقة معه.

وقال" "علاقتي مع مبابي؟ لقد كانت عفوية. من يوم وصولي عندما تقابل شخصا مثله، في عمرك وبنفس الشخصية. نحن طفلان. كل شيء سار بشكل طبيعي".

وأوضح لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان الإيطالي سابقا: "مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو صديقي. أريده أن يبقى هنا فهو يعرف ذلك. لكنه سيقرر ما يعتقد أنه الأفضل لمسيرته. وسأدعمه".