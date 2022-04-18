living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حكيمي يصف شعوره بعد الإقصاء الأوروبي.. ويكشف علاقته بمبابي

18
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحدث النجم المغربي أشرف حكيمي عن شعوره بعد إقصاء فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من دوري أبطال أوروبا، وعلاقته بزميله كيليان مبابي.
 
وأعرب حكيمي (23 عاما) في مقابلة مع برنامج "تيليفوت" الرياضي الذي تبثه قناة "تي إف 1" الفرنسية، عن إحباطه من إقصاء سان جرمان على يد ريال مدريد الإسباني، في دور الـ16 من دوري الأبطال، في مارس الماضي.
 
وأضاف الظهير الأيمن لباريس سان جرمان ومنتخب المغرب: "من الصعب إدراك أننا خرجنا من دوري الأبطال. كانت لدينا الآليات التي يجب اتباعها. الحقيقة هي أنني لا أستطيع شرح ذلك. حتى اليوم عندما أفكر في الأمر لا أفهمه".
 
وتابع: "أتفهم أن الجماهير حزينة، نحن حزانى أيضا على هذا المستوى، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، وعلينا تصحيحها العام المقبل. هذا ما سيجعلنا أبطالا".
 
ومن جهة أخرى، أوضح النجم الشاب أنه سيقف إلى جانب مبابي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، بصرف النظر عما إذا قرر الفرنسي البقاء في باريس أو الانضمام إلى ريال مدريد.
 
وأكد حكيمي أن مبابي "من أفضل اللاعبين على مستوى العالم"، مشيرا إلى علاقته الوثيقة معه.
 
وقال" "علاقتي مع مبابي؟ لقد كانت عفوية. من يوم وصولي عندما تقابل شخصا مثله، في عمرك وبنفس الشخصية. نحن طفلان. كل شيء سار بشكل طبيعي".
 
وأوضح لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان الإيطالي سابقا: "مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو صديقي. أريده أن يبقى هنا فهو يعرف ذلك. لكنه سيقرر ما يعتقد أنه الأفضل لمسيرته. وسأدعمه".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout