ريال مدريد ينتفض ويهزم إشبيلية بهدف قاتل ويقترب من اللقب

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انتفض ريال مدريد بعد التأخر بهدفين، وفاز 3-2 على إشبيلية صاحب الأرض، بفضل هدف قاتل من المنقذ كريم بنزيمة، ليقطع خطوة مهمة نحو إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وتقدم إشبيلية 2-صفر في الدقيقة 25 بعد هدفي إيان راكيتيتش من ركلة حرة وإيريك لاميلا، لكن ريال مدريد أدرك التعادل بهدفين في الشوط الثاني عن طريق البديلين رودريجو والمدافع ناتشو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أحرز بنزيمة هدف الانتصار الثمين، ليعزز ريال تصدره للدوري برصيد 75 نقطة من 32 مباراة وبفارق 15 نقطة عن برشلونة وأتليتيكو مدريد وإشبيلية.