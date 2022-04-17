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صايغ: دورتان دوليتان بالتنس لتحت ال18 سنة بمشاركة اكثر من 100 لاعب ولاعبة

17
APRIL
2022
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تنطلق الاثنين رسمياً الدورة الدولية الأولى بالتنس لفئة تحت ال18 سنة للذكور والاناث  التي تستضيفها ملاعب جامعة سيدة اللويزة(ذوق مصبح) تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني للعبة .وأقيمت على مدار ثلاثة ايام التصفيات التمهيدية للدورة بحيث اكتمل عقد دور ال32  على أن  تبدأ المنافسات الرسمية الاثنين .وللاطلاع على كافة التفاصيل ،يقول مدير الدورتين ألان صايغ"تستضيف ملاعب جامعة سيدة اللويزة(ذوق مصبح) دورتين دوليتين هامتين تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني للتنس على ملاعب صلبة .والدورتان مخصصتان لفئة تحت ال18 سنة للذكور والاناث.وستنطلق الدورة الأولى الاثنين 18 نيسان الجاري على ان تختتم الأحد المقبل على أن تنطلق الدورة الثانية الاثنين 25 نيسان الجاري وتختتم في 30 الجاري أو 1 ايار المقبل".واضاف صايغ"سيحصد  اللاعبون واللاعبات الذين يحتلون المراكز المتقدمة في  الدورة النقاط لتضاف على رصيدهم  في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للتنس وهو الأمر الهام.والدورتان مخصصتان لفئتي  الفردي والزوجي وتم تعيين طانيوس كنعان حكماً عاماً للدورتين .وسيشارك في الدورة الاولى 54 لاعباً و37 لاعبة من 27 دولة اوروبية وآسيوية وافريقية واوقيانية واميركية واللافت ان لاعبين من اصل لبناني يشاركون في الدورتين وهو الأمر الذي يفرحنا الى جانب لاعبين ولاعبات من وطن الأرز.والتسجيل ما زال مستمراً للدورة الثانية".
 
ويتابع صايغ قوله"أدعو عشاق التنس الى حضور المباريات التي تبدأ يومياً  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً  وحتى المساء.واود ان اشكر رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الرئيس بشارة الخوري لوضعه الملاعب بتصرفنا لاقامة الدورتين ووضعه جميع التسهيلات امام المنظمين.والشكر ايضاً لمدير شؤون الطلاب في الجامعة الدكتور شربل زغيب ومسؤول الرياضة روجيه بردويل.والشكر موصول للاتحاد اللبناني للتنس برئاسة أوليفر فيصل لاشرافه  على الدورتين وسعيه الكبير لاستضافة  الدورتين في لبنان".وفي الختام،  أود أن أشكر "دنلوب" و"مياه 1750" لمساهمتهما في الرعاية ورجال الصحافة والاعلام الذين سيواكبون الدورتين ".
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