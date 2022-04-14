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«نجوم لبنان» يوجّهون رسالة سلام رياضية في ذكرى الحرب الأهلية

14
APRIL
2022
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 برعاية وحضور وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاّس ممثلاً برئيس مصلحة الرياضة في الوزارة المهندس محمد عويدات، اجتمع نجومٌ من القطاعات المختلفة في مباراةٍ وديّة لكرة السلة حملت عنوان «رسالة سلام عابرة نبذاً للحروب»، وذلك في ذكرى الحرب الأهلية.

المباراة التي نظّمتها جمعية «جوائز بيروت الذهبية»، واستضافها ملعب جامعة القديس يوسف في السوديكو، جمعت وجوهاً معروفة من اصدقاء الجمعية الناشطين في الفن، والتمثيل، والرياضة والاعلام، امثال ماريو باسيل، سعد حمدان، شادي مارون، ليال عبود، عبير شرارة، وليد دمياطي، نديم سعيد، رولا بحسون، ساندرا منصور، والدكتور ألان رومانوس.
كما حضر المباراة حشد من محبي كرة السلة تقدّمهم نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، بينما أشرف على الفريقين المتنافسين فيها مدرب فريق هومنتمن رزق الله، ومدرب أنترانيك جورج داغر.
واشار منظّم اللقاء ورئيس جمعية «جوائز بيروت الذهبية» محمد حلواني الى حرصٍ من قبل الجمعية على تنظيم هذه المباراة سنويّاً «فمن خلال الثقافة والرياضة يمكن ان نوجهّ رسالةً هادفة الى بناء مجتمعٍ أفضل خالٍ من الحروب والصراعات التي عانى منها لبنان لفترةٍ طويلة». واضاف: «صحيح ان ذكرى 13 نيسان هي ذكرى أليمة، لكننا نستعيدها كل سنة للاضاءة على الدروس التي تركتها لنا وللقول للجيل الصاعد بأن الحرب تفرّق والثقافة والرياضة تجمعان». وختم: «على أمل ألا تُذكر وألا تُعاد».
وفي ختام المباراة، قدّم حلواني درعاً تقديرياً الى الوزير مرتضى الذي قلّد بدوره اللاعبين المشاركين بالميداليات، وسلّم الكأس الى الفريق الفائز.

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