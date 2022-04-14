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مونديال قطر.. رئيس الاتحاد المغربي يفتح الباب أمام عودة زياش للمنتخب

14
APRIL
2022
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فتح رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، الباب أمام عودة نجم تشيلسي، حكيم زياش، إلى المنتخب للمشاركة في مونديال "قطر 2022"، موضحا أنه سيعبر عن هذه القناعة لمدرب "الأسود".
 
وقال لقجع خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد إن "أبواب الفريق الوطني مفتوحة لكل اللاعبين المغاربة، مهما كان الاختلاف مع أي لاعب (...) لا يمكنني ولا أي شخص آخر أن يحرم لاعبا مغربيا من اللعب للفريق الوطني، سواء كان زياش أو (ظهير أياكس أمستردام الهولندي نصير) مزراوي أو أي لاعب آخر".
 
وأضاف "هذه المسألة غير قابلة للنقاش لا مع (المدرب الحالي للمنتخب المغربي) وحيد خليلوزيتش، ولا مع غيره"، مؤكدا أنه سيعبر لخليلوزيتش عن هذه "القناعة الشخصية بكل صراحة ووضوح"، عندما يعود من عطلته نهاية الشهر الجاري.
 
غير أن لقجع شدد في الوقت نفسه على أن خليلوزيتش "في هذه اللحظة هو مدرب الفريق الوطني"، مستدركا أن "العلاقة مع وحيد طبيعية (...) لكن المستقبل لا يعلمه إلا الله".
 
وشهدت علاقة خليلوزيتش بزياش (29 عاما) توترا أدى إلى استبعاد الأخير لأسباب انضباطية عن لائحة المنتخب المغربي في غالبية مباريات الدور الثاني المؤهل إلى مونديال "قطر 2022"، وكذلك نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، والتي ودعها "أسود الأطلس" من ربع النهائي على يد مصر.
 
ورغم نجاح خليلوزيتش في قيادة المنتخب المغربي للتأهل إلى المونديال القطري، فإنه يواجه انتقادات في المغرب حيال أسلوب اللعب وأداء المنتخب واستبعاد زياش ومزراوي عن المنتخب.
 
ويخوض المنتخب المغربي نهائيات مونديال قطر ضمن المجموعة السادسة بصحبة كرواتيا وصيفة بطل 2018، وبلجيكا، وكندا.
روسيا اليوم
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