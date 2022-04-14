تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فرانكفورت المصيرية

A + A -

أعلن المدير الفني لبرشلونة، الإسباني تشافي هيرنانديز، قائمة فريقه لمواجهة آينتراخت فرانكفورت المقررة غدا الخميس على ملعب "كامب نو"، ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وضمت القائمة 24 لاعبا، وشهدت عودة الهولندي ممفيس ديباي، بعد غيابه عن مباراة الذهاب للإصابة، بالإضافة إلى الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينو دست، كما تواجد الثلاثي الهجومي بيير أوباميانغ، وفيران توريس، وعثمان ديمبلي.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيغن - دست - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - بويغ - ديمبلي - ديباي - تراوري - برايثوايت - نيتو - لنجليت - بيدري - لوك دي يونج - ألبا - توريس - فرينكي دي يونغ - مينجويزا - جارسيا - أوباميانغ - نيكو - جافي - بالدي - تيناس.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في فرانكفورت، انتهت بالتعادل 1-1، وهو ما يعني أن برشلونة سيكون بحاجة للفوز بأي نتيجة لانتزاع بطاقة التأهل للدور المقبل.