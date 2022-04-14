سلة: "المحامون ورفاقهم" توّجوا بلقب بطولة الشركات

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اختتمت "سبورتس مانيا" النسخة التاسعة لبطولة الشركات بكرة السلة بمشاركة 16 فريق وبموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة .

أقيمت المباراة النهائية بين فريقي "المحامين ورفاقهم" و"مسلّم غروب"على أرض نادي "أم 13" وكانت حماسية ومتقاربة جداً وسط حضور جماهيري كبير حيث تمكّن فريق "المحامبن ورفاقهم" من حسم اللقاء في الثواني الاخيرة لصالحهم من خلال اللاعب جو منصور على حساب فريق "مسلّم غروب" بنتيجة (91-88) بفارق ثلاث نقاط.

وأظهر الفريقان مستوى جيّد جداً وروح رياضية عالية وحضر المباراة مدربون ولاعبون حاليون وسابقون وجمهور كبير تقدّمه مدير منتخب لبنان للرجال ادي ابو زخم.

وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز الفردية على الشكل التالي:

- أفضل لاعب في البطولة ادغار منصور من فريق "المحامين ورفاقهم".

- أفضل مسجل رميات ثلاثية ابراهيم هندي من فريق "كريبتو بانك".

- أفضل ملتقط كرات ايلي مرعب من شركة فتّال.

- أفضل بلوك شوت لاعب "مسلّم غروب" عادل رزق.

- أفضل متابع كرات شربل رزق من فريق "المحامين ورفاقهم".

- أفضل مسجل لاعب شركة "لوكل هوست " رشاد نوّار.

- أفضل قاطع كرات جورج صليبي من شركة "مسلّم غروب".

- أفضل روح رياضية فريق شركة "هوم ميدي كار".

- أفضل قائد لاعب فريق "المحامين ورفاقهم" جو منصور.

- أفضل مشجّعي فريق "مسلّم غروب" وعلى رأسهم كايت عبدالله مسلّم.

- اكثر الفرق مثابرة "فريق آراماكس".

- أفضل مدرّب غازي بستاني مدرب فريق "المحامين ورفاقهم".

- أفضل أخلاق رياضية فريق "اي تي جي ميديس غروب".