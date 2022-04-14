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بعثة لبنان للاشبال والناشئين شاركت في بطولة العالم بالمبارزة

14
APRIL
2022
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عادت الى بيروت بعثة لبنان للمبارزة التي شاركت في بطولة العالم للأشبال والناشئين التي أقيمت في دبي (الامارات العربية المتحدة)  .وكانت المشاركة بخمسة مبارزين ومبارزة واحدة، وهي الأكبر في بطولة دولية للبنان منذ بداية جائحة "كورونا" منذ نحو سنتين.
 
تألفت البعثة ،التي ترأسها الاداري والمدرب خليل بو خليل، من اللاعبين مصطفى الحاج، كارل بو خليل وكريستيان بو خليل في سلاح الشيش، وغدي الشمالي، انطوني باسيل وزكيّه شريم في سيف المبارزة. 
 
النتائج كانت عادية إذ لم يتمكن سوى مصطفى الحاج في سلاح الشيش للاشبال وزكيّه شريم في سيف المبارزة للشبلات من عبور مرحلة المجموعات والتأهل الى ادوار التصفية المباشرة. غير ان هذه النتائج كانت متوقعة من قبل الاتحاد نظرا للغياب الطويل عن المشاركات الدولية ولكون معظم اعضاء الفريق هم من صغار السن، وهي تهدف الى منح هؤلاء اللاعبين خبرة دولية لتحفيزهم وتطوير مستوياتهم الفنية بهدف تحقيق نتائج افضل بالمستقبل.
 
 
 
 
 
 
 
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